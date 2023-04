14. emerytura opóźniona o kolejny miesiąc. Kiedy wypłata?

14. emerytura ma być już na stałe – obiecali politycy. Wbrew swoim zapowiedziom wciąż jednak nie przyjęli – ani nawet nie zaprezentowali – umożliwiającego tego prawa. Ustawa o „czternastkach” miała być zaprezentowana na początku 2023 roku i przyjęta do końca marca, a tymczasem jest już praktycznie maj, a przepisów jak nie było, tak nie ma. Opóźnienie jest więc coraz większe i zagraża już dotrzymaniu zapowiedzianego pierwotnie terminu wypłat świadczenia.

14. emerytura opóźniona. Kiedy wypłaty?

- Projekt w sprawie czternastych emerytur jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Chcemy, by Sejm zajął się nim w maju – poinformował 7 kwietnia Stanisław Szwed. Od tamtej pory słuch o ustawie zaginął, a mają być do niej wpisane postanowienia, od których zależeć będzie bezpośrednio wysokość wypłat.

Oglądaj

Zgodnie z informacjami, które rząd do tej pory przekazał, zasady wypłaty „czternastki” miałyby być identyczne z tymi obowiązującymi w 2022 roku. Oznacza to, że część seniorów otrzyma niższe wypłaty, a część zostanie ich całkowicie pozbawiona. To efekt podwyżek, jakie dzięki rekordowej waloryzacji otrzymali seniorzy, żeby nie stracić przez wysoką inflację. Zamrożenie progu dochodowego na poziomie 2900 zł brutto oznacza, że spora część emerytów, których wypłaty przekraczają tę wartość, zostanie 14. emerytury w pełnej wysokości pozbawiona.

Pieniądze w ramach „czternastki” miały według wstępnych założeń trafić do seniorów w sierpniu i wrześniu, tak jak w poprzednim roku. Z powodu opóźnień te terminy zdają się być już jednak nieaktualne. - Chciałbym, aby czternastka została wypłacona we wrześniu – powiedział w „Super Expresie” wiceminister Szwed.

Problemem jest mała liczba posiedzeń Sejmu przed nadchodzącymi wyborami. W maju przewidziano tylko dwa, w tym jedno dodatkowe 9 maja, ponadprogramowe, na którym głosowane mają być ustawy związane z kryzysem zbożowym. Według ustalonego wcześniej kalendarium następne posiedzenie to 24-26 maja i wtedy mogłaby zostać przyjęta ustawa o 14. emeryturze. Następnie trafi on do Senatu, który posiedzenie będzie miał w czerwcu.

Jeśli izba wyższa polskiego parlamentu wprowadzi do przepisów jakieś poprawki, będzie musiał zajął się nimi Sejm na następnym posiedzeniu. Oznacza to, że do podpisu przez prezydenta 14. emerytura może trafić dopiero w lipcu. To może zostawić zbyt mało czasu na przygotowanie wypłat już w sierpniu.

RadioZET.pl/Fakt