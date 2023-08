14. emerytura podwyższona. Rzecznik rządu: „nieco ponad” obietnicę Kaczyńskiego

14. emerytura zostanie wypłacona w tym roku bezpośrednio przez wyborami: we wrześniu. Dla jednej grupy seniorów oznacza to opóźnienie w zainkasowaniu kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów o cały miesiąc. „Czternastka” będzie też znacznie wyższa, niż przewidziane w ustawie minimum. Podniesienie świadczenia ma być według Kaczyńskiego rekompensatą za zbyt niską w porównaniu do inflacji waloryzację – także tę przewidzianą na przyszły rok. Rzecznik rządu poinformował, że wypłata na rękę będzie nawet „nieco wyższa” niż anonsował prezes PiS.

14. emerytura „nieco ponad 2200 zł netto”

14. emerytura, wypłacana w 2023 r., wyniesie 2200 zł netto – zapowiedział Jarosław Kaczyński. Z opisu rozporządzenia wyznaczającego kwotę „czternastki” wynika, że zostanie ona ustalona na poziomie 2650 zł brutto. Zanim jednak trafi do seniorów, zostanie uszczuplona o składkę zdrowotną oraz podatek PIT. Oznacza to, że seniorzy z różnymi świadczeniami otrzymają na rękę inną wysokość 14. emerytury. Z tego właśnie powodu maksymalna kwota „czternastki” na rękę będzie dla osób z niskimi przekazami od ZUS wyższa niż 2200 zł.

- Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się określeniem wysokości czternastej emerytury; zgodnie z zapowiedzią wyniesie ona nieco ponad 2200 zł netto - przekazał PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Na taką kwotę będą mogli jednak liczyć tylko seniorzy z najniższymi emeryturami – chyba, że w rozporządzeniu znajdzie się jeszcze jakaś niespodzianka, na przykład zwolnienie dodatkowego świadczenia z podatku PIT.

14. emerytura ma być wypłacana „przy zasadzie od 2900 zł emerytury złotówka za złotówkę”. - Czyli jak ktoś ma 3000 zł emerytury, to dostanie 2100 zł, chyba Państwo tę zasadę rozumiecie. No od 5000 zł tego po prostu nie ma, bo ci ludzie jakoś już sobie radę dadzą – podał Jarosław Kaczyński.

- To jest kolejny krok ze strony państwa, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Bo jak się to wszystko podliczy, to co nastąpiło w tym roku, a także to, co nastąpi w marcu przyszłego roku, to będzie można powiedzieć, że ta rekompensata będzie pełna – stwierdził Kaczyński po anonsowaniu podwyższenia 14. emerytury do kwoty 2200 zł netto.

- Planujemy wypłatę czternastej emerytury we wrześniu; niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w tym temacie - poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pieniądze zostaną przekazane razem z podstawowym świadczeniem.