14. emerytura - wiemy już wszystko. Informacje prosto z ZUS

14. emerytura była gorącym temat podczas kampanii wyborczej, gdy podniesiono ją do 2650 zł brutto, jeszcze więcej zaczęło się mówić o dodatkowym świadczeniu już po podani przez PKW liczby zdobytych przez poszczególne formacje mandatów. Szykująca się do przejęcia rządów opozycja alarmowała, że stan finansów publicznych może być znacznie gorszy niż się spodziewano, co zostało przez ustępującą władzę wykorzystane do twierdzenia, że następcy „zlikwidują 13. i 14. emeryturę”. W międzyczasie ZUS zaczął wysyłać do beneficjentów informacje o tym, że „czternastka” została im przyznana w 2023 roku.

14. emerytura. ZUS wysyła specjalny list

Rzutem na taśmę 14. emerytura tuż przed wyborami 2023 została podwyższona do 2650 zł brutto, co przez opozycję i część ekonomistów zostało odczytane jak próba „kupienia” głosów seniorów. O niewygodną prawdę na temat „czternastki” w podcaście "Biznes. Między wierszami" zapytaliśmy dr Antoniego Kolka, prezesa Instytutu Emerytalnego.

- Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści czternastą emeryturę już dostali. Teraz wysyłamy tylko listy informujące o przyznanej kwocie - podkreślił rzecznik ZUS. Jak dodał, ZUS wysyła listy w związku z wypełnieniem swojego prawnego obowiązku, którym jest podsumowanie przekazanej beneficjentom wypłaty 14. emerytury i renty.

- W środku korespondencji znajdziemy informacje urzędowe o tym, że adresat otrzymał zgodnie z prawem czternastą emeryturę. Wskazana jest także odliczona kwota, jaką dany beneficjent świadczenia otrzymał - podał Żebrowski.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo. Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto została wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działa zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł. Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.