14. emerytura zmieniona na wybory? Rząd zostawił sobie „furtkę” w przepisach

14. emerytura została podpisana przez prezydenta Dudę: do seniorów trafi nawet dodatkowe 1500 zł. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy dokładnie ruszą wypłaty: data przekazania pieniędzy musi zostać wyznaczona w oddzielnym rozporządzeniu. W tym samym akcie prawnym rząd może podwyższyć kwotę wypłaty: „furtka” do tego została zapisana w ustawie.

14. emerytura. Wysokość i data wypłat

W podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej wytłumaczył, że nawet rekordowa podwyżka o 14,8 procent to za mało, żeby zrekompensować wzrost cen. Koszt codziennych zakupów wzrósł bowiem o 20 procent. Słowa eksperta potwierdziły się już trzy miesiąca po przeprowadzaniu waloryzacji. Emerytury i renty zostały podwyższone o 14,8 procent w marcu 2023, a już na koniec czerwca skumulowana inflacja wyniosła 15 procent. Warto przy tym dodać, że produkty spożywcze drożały w tym czasie nawet szybciej, przez co odczuwany w sklepach wzrost cen jest wyższy od oficjalnych statystyk.

Pomóc ma 13. i 14. emerytura, czyli dodatkowe wypłaty dla seniorów. „Czternastka” została uchwalona jako stałe, cykliczne świadczenie. Wysokość i datę wypłaty ma określać co roku rząd w rozporządzeniu, które musi być wydane do 30 października. Ponieważ w październiku odbędą się wybory, pieniądze do seniorów trafią najprawdopodobniej we wrześniu. Takiej właśnie daty wypłat można się spodziewać – do sierpnia został już tylko tydzień, a rozporządzenia jeszcze nie ma. Rząd musi dać ZUS-owi czas na przygotowanie przelewów i przekazów pocztowych.

Co do zasady 14. emerytura dla osób, które nie przekraczają progu dochodowego, ma być wypłacana w wysokości świadczenia minimalnego, co w 2023 roku oznacza kwotę 1588,44 zł. W ustawie jest jednak „furtka”: przepisy stanowią, że rząd może ustalić inną, wyższą kwotę wypłaty. Niewykluczone, że seniorzy dostaną taki właśnie prezent wyborczy, choć na razie członkowie rządu zaprzeczali takim planom.

– Jak by to wyglądało? Wypłaciliśmy już trzynastki i były one w kwocie minimalnej emerytury, a teraz przyznamy większe czternastki? Jak to uzasadnimy? – powiedział „Faktowi” jeden z członków rządu. Warto przypomnieć, że przez długi czas rząd – a także prezes PiS Jarosław Kaczyński – tłumaczyli, że podwyżki 500 plus do 800 plus nie będzie, bo nie ma na to pieniędzy.

14. emerytura w wersji minimum to 1588,44 zł brutto dla seniorów ze świadczeniami do 2900 zł brutto. Emeryci, którzy od ZUS otrzymują więcej, będą mieli obniżaną „czternastkę” zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalną wysokość wypłaty wyznaczono na 50 zł brutto, co oznacza, że seniorzy otrzymujący 4004 zł brutto na dodatkowe pieniądze nie mają co liczyć.

RadioZET.pl/Fakt