14. emerytura zostanie wypłacona nie tylko emerytom. ZUS wydał komunikat

14. emerytura w podwyższonej do 2650 zł brutto kwocie ma trafić do niemal 9 mln beneficjentów. Większość z nich stanowić będą emeryci i renciści, pieniądze otrzymają także na przykład studenci pobierający rentę rodzinną. Pełną listę osób uprawnionych do dodatkowych pieniędzy wygłosiła prezes ZUS. Łącznie na wypłatę „czternastek” przeznaczono w tym roku ponad 20 mld zł.

14. emerytura 2023. Wypłaty nie tylko dla emerytów

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

- Na 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już przygotowany na wypłatę tego świadczenia dla 864 tys. osób na kwotę 2 mld złotych. (...) Jesteśmy też przygotowani na kolejne terminy – 5 i 6 września i według naszej bazy danych czternastkę otrzyma w tych terminach 1,3 mln osób na łączną kwotę 2,9 mld złotych. Blisko 4 na 5 osób będzie otrzymywać to świadczenie na konto bankowe – oświadczyła szefowa ZUS. Prof. Uścińska dodała, że na „czternastkę” mogą liczyć nie tylko seniorzy.

Dodatkowe świadczenie otrzymają we wrześniu 2023 roku także osoby pobierające renty socjalne (290 tys. osób), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys. osób), emerytury pomostowe (40 tys. osób), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys. osób), świadczenia rodzicielskie „Mama 4 plus” (60 tys. osób) i świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys. osób). Warunkiem wypłaty jest posiadanie w dni 31 sierpnia prawa do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS.

Osoby z emeryturą minimalną otrzymają we wrześniu 2023 roku dodatkowo 2202,5 zł. Pełna 14. emerytura w przypadku osób ze świadczeniem 2900 zł brutto będzie wynosić 2093,5 zł na rękę. Dokładną kwotę można sprawdzić w poniższej tabeli przygotowanej przez ZUS.

Pieniądze będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym – o takie kwoty zostaną podwyższone przelewy i przekazy. Wypłaty realizowane będą we wrześniu – pierwsza transza pieniędzy trafi do beneficjentów 1 września, ostatnia 25 września.