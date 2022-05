Czternastka szybciej trafi do seniorów. Nowe terminy wypłat

Czternasta emerytura wypłacona zostanie także w 2022 roku. W przeciwieństwie do trzynastki to świadczenie jest limitowane: im wyższa emerytura, tym skromniejszy przelew z ZUS w ramach dodatkowej wypłaty. Kto i ile dostanie w sierpniu? Oto szczegóły projektowanej ustawy.

14. emerytura 2022. Kwota

Najpierw Polski Ład i zwolnienie najmniej zarabiających seniorów z PIT, potem rekordowa waloryzacja świadczeń i trzynastka, a już w sierpniu konta seniorów zasili czternasta emerytura, którą ZUS przeleje wraz z comiesięcznym świadczeniem.

Szczegóły tego projektu opisano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pełną kwotę, czyli 1217,98 zł na rękę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Będzie wówczas działała zasada „złotówka za złotówkę”.

W informacji wskazano, że jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Co istotne, w projekcie zaproponowano, by czternastka była zwolniona z PIT.

14. emerytura. Dla kogo świadczenie?

W wykazie czytamy także, że czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Świadczenie będzie wypłacone w sierpniu tego roku bez konieczności wcześniejszego składania wniosków. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

RadioZET.pl/PAP