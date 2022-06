14. emerytura zatwierdzona przez prezydenta. Nowe daty wypłaty

14. emerytura zostanie wypłacona po raz drugi. Prezydent Duda podpisał ustawę zatwierdzającą „czternastkę” na 2022 rok. Świadczenie miało być według założeń PiS jednorazowe, jednak galopująca inflacja i pogarszająca się z tego powodu sytuacja finansowa seniorów skłoniła rząd do ponownego przyznania dodatkowych pieniędzy.

Seniorzy mogą mówić o szczęściu – Jarosław Kaczyński stwierdził, że z powodu wysokiego tempa wzrostu cen nie przewiduje waloryzacji 500 plus, jako że podwyżka do 700 zł na miesiąc miałaby charakter proinflacyjny. Podobny efekt przyniosą „czternastki” – po podpisaniu ustawy przez prezydenta nie da się już jednak wycofać z deklaracji wypłaty.

14. emerytura zatwierdzona. Terminy wypłaty

14. emerytura zostanie wypłacona około 9 mln osób. Dodatkowe świadczenie ma być w podstawowej wersji równe emeryturze minimalnej, wynoszącej 1338,44 zł. „Czternastka” została zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że zostanie pomniejszona tylko o składkę zdrowotną. Na rękę przysługiwać więc będzie kwota netto w wysokości 1217,98 zł.

Na taką kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego kryterium dochodowego obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” – świadczenie zostanie obniżone o kwotę, o jaką pobierana emerytura przekracza wskazaną granicę.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022, razem z podstawowym świadczeniem. To przyspieszenie w porównaniu do 2021 roku, gdy „czternastki” trafiły do seniorów w październiku.

Tegoroczny koszt wypłaty czternastek wyniesie około 11,4 mld zł. Według szacunków ministerstwa rodziny w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, w przypadku pozostałych kwota wypłaty zostanie pomniejszona. 14. emerytura przyznawana jest automatycznie - nie trzeba składać żadnego wniosku do ZUS. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

RadioZET.pl/PAP