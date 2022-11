15. emerytura? „Będziemy wspierać naszych seniorów”

Seniorzy dostaną 15. emeryturę przed wyborami? Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił na antenie radiowej „Jedynki”, że rząd chce kontynuować wypłaty 13-stki i 14-stki, jednak o 15-stej emeryturze nie ma mowy.

15-stki nie będzie? Stanowisko rzecznika PiS

- 13. i 14. emerytura jak najbardziej będą realizowane, natomiast jeśli chodzi o 15. emeryturę, to nic takiego nie leży na stole, nie toczą się żadne rozmowy w tym zakresie na ten moment - poinformował polityk.

Przypomnijmy, że możliwości wprowadzenia 15-stki nie wykluczył prezydent Andrzej Duda, który na antenie Radia ZET mówił, że „jeśli będzie potrzeba, rząd rozważy dodatkowe świadczenie”.

Tymczasem rzecznik PiS zapewnił, że rząd „dba o naszych seniorów”, choć dodatkowej emerytury nie planuje wprowadzać.

Przypomnijmy, że gwarantowana przez rząd trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku. Nie wymaga składania wniosków, pieniądze z automatu trafią na konta w wysokości minimalnej emerytury.

Czternastka z kolei trafi tylko do tych, którzy nie przekroczą progu dochodowego, którego wysokość zostanie ustalona w przyszłym roku. W tym roku na pełną kwotę czternastek (równą minimalnej emeryturze) mogły liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura i renta, nie przekroczyła 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka była zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. W tym roku na 13. i 14. emeryturę i na waloryzację świadczeń rząd przeznaczył 43 mld zł, a w latach 2021-2022 jest to łącznie prawie 77 mld zł.

Od marca z kolei seniorzy mogą liczyć na podwyżki. Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc. Rekordowa waloryzacja jest pokłosiem rekordowo wysokiej inflacji, która w październiku wyniosła 17,9 proc. rok do roku. Od marca obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, co oznacza, że świadczenia wzrosną o 13,8 proc., ale minimalna kwota podwyżki to 250 zł.

RadioZET.pl/PAP