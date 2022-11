15. emerytura na wybory? Obietnica Marleny Maląg w „Gościu Radia ZET”

14. emerytura ma ponownie pojawić się w 2023 roku, choć nie wiadomo jeszcze do końca, na jakich zasadach – z powodu oszczędności może dojść do modyfikacji warunków wypłacania świadczenia, żeby zawęzić grupę beneficjantów. Niezagrożona jest „trzynastka” – Sejm musiałby uchwalić ustawę, żeby odebrać to świadczenie. Jakie są szanse na 15. emeryturę, która podobno została już zatwierdzona przez Jarosława Kaczyńskiego, co obóz rządzący dementował? – W roku wyborczym ciężki będzie odmówić – tłumaczył RadioZET.pl dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego. Marlena Maląg w „Gościu Radia ZET” miała odmienne zdanie.

15. emerytura. Marlena Maląg o planach wypłaty świadczenia

15. emerytura zaczęła pojawiać się coraz częściej w wypowiedziach polityków PiS. Mówił o niej między innymi prezydent Duda, deklarując, że jeśli będzie potrzebna, to trzeba będzie ją wprowadzić. Trudno o bardziej wymagające czasy dla seniorów niż wszechobecna drożyzna wynikająca z inflacji. Emerytom z roku na rok żyje się coraz gorzej, co pokazał – nomem omen – Indeks Koszyka Dudy.

O dodatkowe świadczenie mieli zabiegać u prezesa Kaczyńskiego posłowie, reagując na spadek poparcia dla partii przed zaplanowanymi na 2023 rok wyborami parlamentarnymi. O „czymś ekstra” dla wyborców mówił też Ryszard Terlecki.

Jakie są oficjalne plany rządu dotyczące dodatkowego świadczenia? O wprowadzenie 15. emerytury Bogdan Rymanowski zapytał minister rodziny Marleny Maląg w segmencie krótkich pytań, na które gość Radia ZET może odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”. I to właśnie drugą odpowiedź usłyszeliśmy na pytanie brzmiące „rząd może przed wyborami wprowadzić 15.emeryturę?”, co oznacza w praktyce obietnicę, że rząd nie będzie obciążał ponad miarę i tak trudnego budżetu na 2023 rok.

Przeciwniczką dodatkowych wydatków budżetowych jest Magdalena Rzeczkowska, obecna minister finansów. Przyznała jednak, że ostateczny głos w sprawie ewentualnej wypłaty dodatkowych świadczeń miałby premier Morawiecki. Dzisiejsze twarde deklaracje mogą więc jeszcze pójść w zapomnienie przed wyborami.

Szef Instytutu Emerytalnego zauważył, że inicjatywa wypłaty „piętnastki” może wyjść od opozycji, która mogłaby złożyć w Sejmie własny projekt ustawy. Czy liczący na głosy seniorów PiS zdobyłby się na głosowanie przeciwko przyznaniu swojemu elektoratowi pieniędzy? Wydaje się to mało prawdopodobne.

