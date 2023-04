„15. emerytura to 2200 zł”. Oficjalna deklaracja rządu

13. emerytura wchodzi w drugą turę wypłat: pieniądze trafią do części seniorów jeszcze w maju. Wciąż nie ma jednak ustawy wprowadzającej w tym roku 14. emeryturę, chociaż czasu do wyborów jest coraz mniej. Czy chcąc zdobyć dodatkowe głosy rząd wypłaci w tym roku także 15. emeryturę? Jasną deklarację w tej sprawie złożył Stanisław Szwed.

15. emerytura w 2023 roku. Co planuje rząd?

13. emerytura zaczęła trafiać do seniorów, nie obyło się jednak bez problemów. Na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. Na temat 14. emerytury jeszcze za dużo nie wiemy, bo wciąż nie ma ustawy, na podstawie której seniorzy mieliby dostać dodatkowe pieniądze. Problematyczna może być też ewentualna wypłata 15. emerytury – tłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” mówił dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

15. emeryturę obiecał podczas kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda, do swojej propozycji wrócił nawet, gdy siłę nabywczą świadczeń seniorów zaczęła demolować galopująca inflacja. Pojawiły się nawet spekulacje, że „piętnastka” miałaby być wypłacana jak „czternastka”, czyli z ustalonym progiem dochodowym i proporcjonalnie zmniejszaną wysokością świadczenia.

O plany dotyczące „15. emerytury” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach „Super Express” zapytał wiceministra rodziny Stanisława Szweda. Odpowiedź może część seniorów zaskoczyć: wiceszef MRiPS stwierdził, że „piętnastka” została już przyznana. I to w kwocie 2500 zł na emeryta.

- W tej chwili nie planujemy wprowadzenia oddzielnie takiego świadczenia. Traktujemy 15. emeryturę jako kwotę wolną od podatku w wysokości 2500 zł. To rocznie jest ok. 2200 zł, które pozostaje w portfelach seniorów. Czyli można to potraktować jako dodatkowe świadczenie – stwierdził Stanisław Szwed.

13. emerytura w 2023 roku była potrzebna jak nigdy wcześniej z powodu wszechobecnej drożyzny. Koszt codziennych zakupów wzrósł przez rok o około 20 procent, waloryzacja świadczeń dla seniorów wyniosła tylko 14,8 procent. Oznacza to, że emerytów stać na coraz mniej – „trzynastka” była ratunkową wypłatą mającą zrekompensować po części szalony wzrost cen. Taką samą rolę pełnić będzie 14. emerytura, jeśli obietnice dotyczące jej wypłaty zostaną spełnione.

RadioZET.pl/Super Express