15 grudnia wielka promocja na paliwo. Przez 3 godziny taniej o 1 zł za litr

Ceny paliw utrzymują się na wysokim poziomie mimo spadku wartości baryłki ropy na rynku międzynarodowym oraz umocnieniu złotego. Analitycy zaczęli nawet podejrzewać „zmowę rynkową”. W rozmowie z RadioZET.pl Rafał Zywert ze spółki Reflex wyjaśnił, dlaczego w związku z nadchodzącym końcem tarczy antyinflacyjnej do końca roku nie należy spodziewać się obniżek. Okazje jednak mogą się przytrafić – 15 grudnia 2022 Circle K będzie sprzedawać swoje paliwa taniej o 1 zł na litrze.

Promocja na paliwo. 1 zł taniej przez 3 godziny

Rok 2022 przyniósł ciężkie czasy dla kierowców. Podwyżki cen paliw udało się co prawda chwilowo spowolnić dzięki wprowadzeniu od 1 lutego tarczy antyinflacyjnej 2.0, która obniżyła podatki od sprzedaży benzyny i oleju napędowego, wybuch wojny sprawił jednak, że drożyzna zawitała na stacje na stałe. Ratunkiem były wakacyjne promocje, dzięki którym można było tankować 30 groszy taniej na litrze. W podcaście „Biznes. Między wierszami” wyjaśniliśmy zarówno dlaczego ceny i zyski Orlenu wzrosły oraz w jaki sposób koncern mógł sobie pozwolić na przeprowadzenie takiej promocji i zaliczyć to jako sukces w ramach troski o potrfele Polaków.

Na Boże Narodzenie kierowcy mogą otrzymać lepszy prezent. Jeszcze przed świętami będą mogli zatankować na stacjach Circle K płacąc o 1 zł mniej za litr. Obniżone ceny będą prezentowane na pylonach i dystrybutorach. Oferta będzie obowiązywać na wybranych 370 stacjach Circle K „położonych w dogodnych lokalizacjach w różnych regionach Polski”

- W dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów, chcielibyśmy podarować naszym klientom dodatkowe oszczędności w postaci zniżki na paliwo. Obniżamy ich ceny o złotówkę, co oznacza, że tankując np. 50 litrów, kierowcy będą mogli zaoszczędzić 50 zł podczas jednej wizyty na stacji. To dodatkowe kilometry, które można poświęcić na świąteczne podróże. Mamy nadzieję, że jeszcze większe oszczędności podczas tankowania odciążą naszych klientów w tym trudnym czasie i pozwolą im zrealizować grudniowe plany wyjazdowe do najbliższych. To także ukłon i podziękowanie, że są z nami i wracają na stacje Circle K - powiedział Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.

Uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA, którzy zakupią paliwo w dniu promocji, otrzymają 20 grudnia dodatkowy kupon zniżkowy o wartości 30 gr/l do wykorzystania przy kolejnej wizycie na tankowanie dowolnego typu paliwa. Rabat będzie obowiązywać do końca stycznia 2023 roku. Kierowcy mogą zapisać się do programu EXTRA bezpośrednio na stacji lub poprzez aplikację Circle K pobraną z Google Play lub App Store.

Listę stacji Circle K biorących udział w promocji można znaleźć na stronie https://www.circlek.pl/paliwadzien.

RadioZET.pl/Circle K