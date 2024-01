15 lutego ważny dzień dla seniorów. Te pieniądze po prostu im się należą

Zwrot podatku dla seniorów coraz bliżej. Od emerytur do kwoty 2500 zł brutto nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy z powodu obowiązującej kwoty wolnej wynoszącej 30 000 zł w skali roku (kwota podzielona na 12 miesięcy daje właśnie 2500 zł). Jeśli połączona wypłata świadczenia podstawowego oraz 13. i 14. emerytury była wyższa od tej kwoty, fiskus pobierał od nadwyżki ponad 2500 zł brutto zaliczkę na podatek. Części seniorów należy się jej zwrot – o swoje pieniądze będą mogli upomnieć się 15 lutego 2024, po starcie usługi „Twój e-PIT” . Ile dokładnie należy się seniorom, pokazujemy w tabeli.

Zwrot podatku dla emerytów. Rozliczenia od 15 lutego

Zwrot pobranych przez fiskusa podczas wypłat „trzynastek” i „czternastek” zaliczek na podatek dochodowy to pierwsza w 2024 roku okazja na otrzymanie dodatkowych środków. W marcu, po przeprowadzonej waloryzacji, wzrosną świadczenia podstawowe, w kwietniu wypłacana będzie 13. emerytura, we wrześniu zaś 14. emerytura. Jaka łącznie kwota trafi z tych tytułów do seniorów? Wyliczenia pokazują, że można się nieźle zdziwić.

W przypadku wielu emerytów i rencistów nawet po doliczeniu do rocznych przychodów „trzynastki” wynoszącej w 2023 roku 1588,44 zł brutto oraz „czternastki” w wysokości 2650 zł brutto kwota otrzymana od ZUS nie przekraczała 30 000 zł. Emerytom, których dotyczy ta sytuacja, należy się zwrot pobranej przez fiskusa zaliczki. Tabela kwot, jakie otrzymają seniorzy w 2024 roku z tytułu zwrotu PIT za 13. i 14. emeryturę, jest poniżej.

fot. Radio ZET

- Przypominam, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za 2023 rok, od 2 do 14 lutego będą prowadzone prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT; będzie ona ponownie dostępna od 15 lutego – poinformowało Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że właśnie od 15 lutego można będzie zatwierdzać i składać wypełnione automatycznie deklaracje PIT. Zapoczątkuje to proces zwrotu podatku – jeśli taki będzie się należał.

Urzędy skarbowe na zwrot nadpłaty mają 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 90 od złożenia deklaracji w formie papierowej. W praktyce w przypadku rozliczania się via „Twój e-PIT” pieniądze wracają do swoich właścicieli nawet w ciągu kilku-kilkunastu dni.

Zgodnie z deklaracjami skarbówki, zwroty mają ruszyć w tym roku już 16 lutego. Oznacza to, że seniorzy, którzy szybko zatwierdzą przygotowanego dla nich PIT-a ze stwierdzoną nadpłatą mogą liczyć na otrzymanie pieniędzy jeszcze w lutym. Emeryci, którzy pozostawią rozliczenie podatku dochodowego systemowi środki otrzymają z powrotem w maju.

Źródło: Radio ZET