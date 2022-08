15 sierpnia 2022 roku wypada w poniedziałek. Z racji tego, że 15.08 jest dniem wolnym od pracy, Polacy powinni być zadowoleni, gdyż będą mieć tzw. dłuższy weekend. Trzy dni wolnego (sobota, niedziela, poniedziałek) wypadają w niemal idealnym momencie - w czasie wakacyjnym, w którym pogoda zazwyczaj nie zawodzi. To dobra okazja, by spędzić czas ze znajomymi i rodziną na świeżym powietrzu.

15 sierpnia 2022 to dzień wolny od pracy - dlaczego?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, dlaczego w Polsce dzień 15 sierpnia jest wolny od pracy. Wyjaśniamy. 15.08 obchodzone w naszym kraju są dwa święta - kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i państwowe Święto Wojska Polskiego.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jedną z trzech największych uroczystości maryjnych w Kościele Katolickim. Jak wyjaśnia portal niezbednik.niedziela.pl, w Polsce i wielu krajach europejskich dzień 15 sierpnia jest często nazywany Świętem Matki Bożej Zielnej. Inne nazwy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny występują też np. w Czechach (Matki Boskiej Korzennej) czy Kongo (Matki Boskiej Znakomitej). Tego dnia w kościołach święci się zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. Świętowanie dnia 15 sierpnia poprzedzają często liczne pielgrzymki, które w Polsce zazwyczaj zmierzają do Częstochowy. To jednak nie wszystko. Jak czytamy na dzieje.pl, u unitów i prawosławnych Święto Zaśnięcia Maryi poprzedza 14-dniowy post.

Drugie święto obchodzone dnia 15.08 - Święto Wojska Polskiego jest za to upamiętnieniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Operacja wojskowa, zwana też Cudem nad Wisłą, toczyła się w dniach 13-25 sierpnia. Armie Wojska Polskiego mierzyły się wtedy z siłami radzieckiej Armii Czerwonej.

15 sierpnia 2022 - obchody Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego hucznie obchodzone będzie zwłaszcza w Warszawie. W dniach 13-15 sierpnia Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizuje "Weekend z wojskiem". Jak wyglądać będą obchody Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? Pierwszego dnia o godz. 15.00 na Placu Piłsudskiego odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich. Dzień później - w godzinach 11.00 - 18.00 na PGE Narodowym zorganizowany zostanie piknik wojskowy. W jego trakcie odbędzie się też specjalny bieg "Piątka z żołnierzem". Najwięcej dziać się będzie rzecz jasna 15 sierpnia - w dniu Święta Wojska Polskiego. O godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysta odprawa wart. W godzinach 14.00-16.30 w tym samym miejscu będziemy świadkami Festiwalu Orkiestr NATO. Ponadto w godzinach 11.00-18.00 w Muzeum Wojska Polskiego trwać będzie piknik wojskowy.

Obchody Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej najhuczniejsze będą oczywiście w Warszawie, ale pikniki organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego będą też w wielu innych polskich miastach. Na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej znaleźć możemy dokładną listę miejsc i adresów w całym kraju, pod które należy się udać, by 15 sierpnia wziąć udział w pikniku. "Zapraszamy wszystkich na place miast i miasteczek, do lokalnych jednostek wojskowych oraz na skwery, do parków i na ulice. Razem świętujmy święto naszych żołnierzy i wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku. To święto jest świętem nas wszystkich" - zachęca MON do obchodzenia tegorocznego Święta Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego w Warszawie:

13 sierpnia

15.00 - wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich - pl. Piłsudskiego

14 sierpnia

11.00-18.00 - piknik wojskowy i bieg "Piątka z żołnierzem" - PGE Narodowy

15 sierpnia

12.00 - uroczysta odprawa wart - pl. Piłsudskiego

14.00-16.30 - festiwal orkiestr NATO - pl. Piłsudskiego

11.00-18.00 - piknik wojskowy - Muzeum Wojska Polskiego

