15. emerytura skończy się na obietnicy? „To trudne przy obecnym budżecie”

Emerytura w dobie rekordowej inflacji wymaga adekwatnej do zwiększonych kosztów życia waloryzacji. Rząd stawia na dodatkowe świadczenia dla seniorów, którzy w tym roku dostali już trzynastki i czternastki. Prezydent Andrzej Duda pytany o obiecane 15. świadczenie mówił na antenie Radia ZET, że „sprawę trzeba rozważyć”. Czy budżet udźwignie dodatkowe wypłaty dla seniorów?

15. emerytura a budżet. Minister finansów komentuje

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska na łamach „Super Expressu” skomentowała kwestię wypłat kolejnego świadczenia dla seniorów. Jej zdaniem w bieżącym roku „byłoby trudno wprowadzić w tym roku 15. emeryturę”. Oceniła jednak, że „gospodarka jest w dobrej kondycji”

- Mamy nadwyżkę budżetową, oczywiście to jest nadwyżka hipotetyczna, ponieważ przed nami poważne wyzwania związane m.in. z rynkiem energetycznym i wsparciem Polaków – mówiła Magdalena Rzeczkowska. Pytana, czy gdyby pojawił się jeszcze w tym roku projekt albo ustawa o 15. emeryturze, to budżet by to udźwignął, minister odpowiedziała, że będzie to trudne przy obecnym budżecie, a nie jest planowana jego nowelizacja.

Czy rząd zdecyduje się w 2023 roku tuż przed wyborami parlamentarnymi na wprowadzenie „piętnastki”? Głos w sprawie zabrała także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przedstawicielka resortu mówiła na antenie Radia ZET, że jest „za wcześnie, by mówić o piętnastej emeryturze w 2023 roku”.

- Cały czas jesteśmy w dialogu z panem prezydentem, aby wprowadzać jak najlepsze rozwiązania, które przede wszystkim wspomagają te osoby, które wsparcia potrzebują. Jeżeli spojrzymy na grupę emerytów i rencistów, to są osoby, które potrzebują wsparcia państwa, szczególnie w trudnym czasie – powiedziała Maląg.

Z ostatniej deklaracji minister wynika jednak, że w 2023 roku utrzymana zostanie 14. emerytura. - Chcielibyśmy, aby 14. emerytura była wypłacona też w przyszłym roku, ale chcemy zachować to świadczenie jako jednorazowe, czyli podejmowana jest decyzja, czy i w którym momencie będzie ono wypłacone – skomentowała Maląg w rozmowie z PAP.

