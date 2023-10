1500 plus, dodatkowe dni wolne i nowe ulgi na dzieci. Tak może zmienić się polityka socjalna

Wybory parlamentarne mogą zmienić układ sił w Sejmie. Państwowa Komisja Wyborcza podała nowe po podliczeniu głosów z ponad połowy komisji. Niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość, choć ma większość głosów, nie osiągnie większości parlamentarnej, gdyż to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą miały łącznie więcej mandatów.

Obietnice wyborcze opozycji. Co zadeklarowali politycy?

PKW po podliczeniu głosów z ponad połowy komisji podała następujące wyniki:

PiS - 37,52 proc.,

KO - 28,58 proc.,

Trzecia Droga - 14,4 proc.,

Lewica - 8,33 proc.,

Konfederacja - 7,37 proc.

W scenariuszu, w którym to opozycja przejmie władze, pod obrady mogą trafić projekty wprowadzające np. krótszy tydzień pracy, nowe świadczenie dla rodziców czy nowe reformy podatkowe. Oto propozycje KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Jakie zmiany po wyborach? Nowe świadczenia i ulgi

Gwoździem programu KO jest tzw. babciowe, czyli świadczenie w kwocie 1500 zł wypłacane matkom, które po urlopie macierzyńskim wrócą do pracy. Pieniądze te przysługiwałyby im do czasu skończenia przez dziecko 3 lat. Niewykluczone, że KO zaproponuje także podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł (obecnie wynosi ona 30 tys. zł).

Trzecia Droga zamiast nowych świadczeń zaproponowała ulgi podatkowe, w tym tzw. rodzinny PIT. Chodzi o możliwość rozliczenia się razem z potomstwem. Im większa liczba dzieci, tym większa liczba osób, na którą rozkładają się dochody podatnika, które kolejno podlegają opodatkowaniu. Trzecia Droga zaproponowała ponadto tzw. wakacje ZUS-owskie, czyli możliwość zawieszenia spłaty składek na ZUS.

Lewica z kolei zasłynęła dzięki pomysłowi skrócenia czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo. Taka zmiana miałaby nastąpić bez uszczerbku na pensji pracowników. W przypadku tej partii niewykluczonym jest pojawienie się w harmonogramie obrad projektów dotyczących renty wdowiej lub emerytur stażowych.