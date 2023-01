2,52 mln osób oszczędza w PPK. Pozostali zostaną automatycznie zapisani

Pracownicze Plany Kapitałowe nie cieszą się zbyt dużym zaufaniem społecznym. Zakładano, że na partycypację w programie zdecyduje się 70 procent pracowników etatowych – w rzeczywistości taki odsetek postanowił z PPK uciec. Nieobecni mogli popełnić błąd – przekazał RadioZET.pl Tomasza Lasocki, ekspert emerytalny. Osoby, które z Planów zrezygnowały, otrzymają w tym roku kolejną szansę na zmianę zdania: w marcu zostaną do programu zapisane z automatu. Jeśli nie będą się chciały na to zgodzić, będą musiały złożyć pismo o rezygnacji.

Autozapis do PPK „Nieodłączna część zabezpieczenia emerytalnego”

Czy uczestnictwo w PPK się opłaca? Spytaliśmy o to w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasza Lasockiego, który oszacował dla nas, ile dodatkowe oszczędzanie może dodać do naszej emerytury. Po usłyszeniu tych danych większość Polaków może na Pracownicze Plany Kapitałowe patrzeć zupełnie inaczej.

Oglądaj

Liczy na to prezes spółki PFR Portal PPK Robert Zapotoczny, który podzielił się statystykami dotyczącymi dotychczasowym poziomem partycypacji w Planach.

- Z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało już 2,52 mln osób, które mają 2,86 mln aktywnych rachunków. Są to osoby, które przekonały się do tego programu m.in. z tego powodu, że wpłaty do PPK finansuje nie tylko sam uczestnik, ale także jego pracodawca. Uczestnik PPK może także liczyć na wpłatę powitalną i dopłaty roczne od państwa – poinformował Zapotoczny

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny dla pracowników, prywatny, wdrażany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo system długoterminowego oszczędzania. Ustawodawca zdecydował, że co 4 lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.

- W wielu krajach nieodłączną częścią zabezpieczenia emerytalnego, stanowiącą w sposób istotny uzupełnienie systemu publicznego, są programy emerytalne tworzone w miejscu pracy. W celu upowszechnienia uczestnictwa w tych programach, niektóre kraje, m.in. USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia czy Turcja, wprowadziły tzw. automatyczny zapis do tych programów – powiedział prezes PFR Portal PPK.

Aby zostać zapisanym do PPK, pracownicy w wieku 18 - 55 lat nie muszą nic robić. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 lat, powinny złożyć wniosek o przystąpienie, bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 roku. W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 roku. Można ją złożyć także w innym dowolnym terminie po tej dacie.

Zapotoczny dodał, że mimo niesprzyjających okoliczności zauważalny jest przyrost liczby uczestników PPK średnio o 20 000 osób miesięcznie. Plany, które inwestują przede wszystkim na giełdzie, poniosły straty – bessa na parkietach GPW odbiła się na portfelach partycypantów.

RadioZET.pl/PAP