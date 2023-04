20 mld złotych dla podatników. Premier: bezprecedensowa kwota

Polski Ład najpierw zabrał podatnikom wyższe zaliczki na PIT, teraz zaś oddaje je przez skarbówkę w formie zwrotu podatku. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że fiskus zwróci podatnikom ok. 20 mld zł.

20 mld zł wróci do podatników

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości równa się niskie podatki. Najlepszym dowodem są zwroty podatku, które teraz trafiają na konta ok. 17-18 mln Polaków. Tę akcję jeszcze podsumujemy, ale będzie to co najmniej 15 mln obywateli, podatników – powiedział podczas konferencji prasowej w Ząbkach premier Mateusz Morawiecki. Kwota zwrotów podatku będzie w tym roku rekordowa, co w istocie ma związek ze zmianami podatkowymi.

Przypomnijmy, że od stycznia do lipca PIT wynosił 17 proc., zastosowanie miała ulga dla klasy średniej, zaś możliwość odliczenia składki zdrowotnej w podatku została trwale zlikwidowana, a kwota wolna wzrosła do 30 tys. zł. W drugiej połowie roku nie było już ulgi dla klasy średniej, ale PIT spadł z 17 do 12 proc. Stojący przez nie lada wyzwaniem podatkowym księgowi i płatnicy często pobierali zbyt duże zaliczki na podatek dochodowy, stąd tak hojne zwroty ze strony skarbówki. Szef rządu mówi o „bezprecedensowej kwocie 20 mld zł, która nie pojawiła się nigdy wcześniej w III RP”.

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Arkadiusz Jedynak wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między Wierszami”, że w przypadku PIT-ów złożonych elektronicznie czas na zwrot pieniędzy wynosi 45 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku formularzy papierowych – nawet 3 miesiące. W praktyce jednak w przypadku np. usługi Twój e-PIT, podatnicy czekać będą krócej – nawet dwa tygodnie.

Termin na złożenie PIT co do zasady mija 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę, a kolejny dzień pracy to wtorek 2 maja. Warto jednak rozliczyć się szybciej i wcześniej odnotować ewentualny zwrot podatku na swoim koncie.

Pomagamy dzieciom z całego kraju odzyskiwać zdrowie i samodzielność. Wspieramy najbardziej potrzebujących z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wyrównujemy ich szanse na lepszą przyszłość. Z roku na rok przybywa podopiecznych Fundacji Radia ZET. Teraz, w czasie wojny w Ukrainie, jesteśmy potrzebni jeszcze bardziej. Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole, w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

RadioZET.pl/PAP