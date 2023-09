2000 zł opłaty dla przedsiębiorców. Tyle trzeba będzie wydać miesięcznie w 2024 roku

ZUS w 2024 roku może stać się nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. Podwyżki odczują zarówno ci, którzy korzystają z preferencyjnych składek, jak i prowadzący własny biznes, który odprowadzają pełne składki. W przypadku tych ostatnich miesięczne koszty mogą wzrosnąć nawet do 2 tys. zł miesięcznie. Szczegóły w podcaście „Biznes. Między Wierszami” zdradził Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.pl.

Duży i mały ZUS 2024. Składki w górę

- Może okazać się, że w przyszłym roku przekroczymy magiczny próg 2000 złotych. Przeciętne wynagrodzenie wyniesie około 7800 zł brutto. Na tej podstawie można wyliczyć duży ZUS, czyli podstawowe składki dla tych, którzy nie korzystają z preferencji. Przy tych danych ZUS – bez składki zdrowotnej – wyniesie niemal 1600 zł. Składka w przyszłym roku na minimalnym poziomie (9 proc. liczone od pensji minimalnej) wyniesie około 400 zł. Więc nawet najmniej zarabiający, a nawet ci ze stratą i tak będą musieli zapłacić około 2000 zł – wyjaśnił ekspert.

W poniższych obliczeniach zakładamy, że podstawę wymiaru składek stanowi 60 proc. przeciętnej pensji. Ta zgodnie z prognozami wyniesie 7794 zł, a zatem podstawą wymiaru składek będzie kwota 4676,4 zł.

Składka Wysokość składki od 1 stycznia 2024 roku [DUŻY ZUS 2024] emerytalna 912,83 zł rentowa 374,11 zł chorobowa 114,57 zł wypadkowa 78,10 zł fundusz pracy 114,57 zł SUMA 1594,19 zł

- Jeśli chodzi o mały ZUS, to jego podstawa stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS będzie zatem podnoszony dwukrotnie. Składki wyniosą ponad 400 złotych, to wzrost o około 70 zł miesięcznie – wyjaśnił ekspert.

W przypadku małego ZUS-u podstawę wymiaru składek stanowi 30 proc. minimalnej pensji.

Składka Mały ZUS od 1 stycznia 2024 Mały ZUS od 1 lipca 2024 emerytalna 248,41 zł 251,81 zł rentowa 101,81 zł 103,20 zł chorobowa 31,18 zł 31,61 zł wypadkowa 21,25 21,56 SUMA 402,65 zł. 408,16 zł

Źródło: InFakt.pl/RadioZET.pl

Czy nie są to nieproporcjonalne obciążenia? – Koszty są wysokie i odbiją się w szczególności na małych przedsiębiorcach. Koszty energii, gazu, wypłaty wyższych płat, wzrost inflacji. To wszystko może spowodować, że przedsiębiorca może dojść do wniosku, że biznes się mu nie opłaca – podsumował nasz rozmówca.