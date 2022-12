23 proc. VAT to wyłącznie wola rządu. „Jeśli będzie taka potrzeba, obniżymy go”

Tarcza antyinflacyjna od 1 stycznia 2023 roku będzie zmodernizowana – zapowiedział rząd. VAT na energię miałby wrócić nawet do 23 proc. – podała „Rzeczpospolita”. Jak czytamy w dzienniku, Bruksela dopuszcza, aby kraje członkowskie mogły obniżyć stawkę nawet do 5 proc. Czy zatem rząd zdecyduje się na niższy VAT?

Tarcza antyinflacyjna. Stawka VAT nie musi wracać do 23 proc.

"Choć rząd tłumaczy, że jest to podyktowane stanowiskiem Komisji Europejskiej, to rzeczywistość jest nieco inna: Bruksela dopuszcza, aby kraje członkowskie mogły obniżyć stawkę nawet do 5 proc. Polski rząd tego jednak nie zrobi. Dlaczego? Może chodzić o wzrost wpływów budżetowych w roku wyborczym" - pisała gazeta.

Niewykluczone zatem, że zerowy obecnie VAT na gaz nie skoczy do 23 proc., lecz do 5. Czy budżet na to stać? Rzecznik PiS Rafał Bochenek w odpowiedzi na tak postawione pytanie na antenie Polsat News potwierdził, że Komisja Europejska nakazuje rządzącym podnieść VAT jedynie do 5 proc. - Są pewne propozycje ze strony rządu, który musi mieć na uwadze cały budżet i spięcie tego budżetu – dodał Bochenek.

Jak dodał, „jeśli będzie taka potrzeba, jeżeli z analiz rządowych będzie wychodziło, że należy ten VAT przywrócić do niższego poziomu, to na pewno taka decyzja zapadnie”.

