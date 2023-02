24 tys. zł od skarbówki. Ekspert wyjaśnia, kto otrzyma największy zwrot podatku

PIT w usłudze Twój e-PIT można będzie rozliczyć już od 15 lutego. Eksperci nie mają wątpliwości, że za sprawą Polskiego Ładu będzie to „najtrudniejsze rozliczenie ze skarbówką”. Formalności umilić może jednak myśl o zwrocie podatku. Na największy przelew od fiskusa mogą liczyć rodziny z dziećmi m.in dzięki uldze na dzieci.

PIT 2023. Jak obniżyć podatek?

Twój e-PIT ułatwi rozliczenia m.in tym, którzy rozliczają PIT-37. Z tego rozwiązania nadal nie mogą skorzystać jednak przedsiębiorcy, którzy muszą rozliczyć się na własną rękę. Etatowcy z kolei mogą liczyć na wstępnie przygotowane przez skarbówkę zeznanie, którego nawet nie muszą akceptować. PIT i tak zostanie uznany za zaakceptowany i wysłany 2 maja br. Warto jednak sprawdzić zeznanie z uwagi na preferencje podatkowe, które samodzielnie można dodać w PIT, a także z uwagi na szybszy zwrot podatku.

Eksperci z e-Pity.pl doradzają, by uważnie przyjrzeć się ulgom, by obniżyć podatek.

- Polski Ład wprowadził szereg modyfikacji w rozliczeniach podatkowych. Choć niejednego przeraża chaos z nim związany, trzeba pamiętać, że w życie weszło wiele zmian korzystnych dla podatnika. Obok tak oczywistych udogodnień, jak obniżenie stawki oraz podwyższenie progu opodatkowania przy rozliczeniach na zasadach ogólnych, czy też wzrost kwoty wolnej od podatku weszły w życie również ulgi dedykowane dla określonych grup podatników np. rodzin wielodzietnych, seniorów oraz osób powracających z zagranicy. Są to często bardzo atrakcyjne rozwiązania, na których podatnik może wiele zyskać. Warto zatem sprawdzić, czy nasze finalne rozliczenie z fiskusem zawiera wszystkie ulgi i odliczenia, z których możemy skorzystać – skomentowała Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl.

Najpopularniejszym odliczeniem dla rodzin jest ulga na dzieci. Umożliwia ona nie tylko pomniejszenie podatku lub „wyzerowanie” go, lecz także zwrot niewykorzystanej ulgi w przypadku, kiedy kwota ulgi jest wyższa niż podatek.

W przypadku jednego dziecka ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie. Skorzysta z niej rodzic, którego dochód nie przekracza łącznie 112.000 zł w przypadku jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jest rodzicem samodzielnie wychowującym dziecko. Natomiast dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, dochód nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 56.000 zł. 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie można odliczyć na drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie wynosi odliczenie na trzecie dziecko. W przypadku czwartego i kolejnego dziecka można odliczyć 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie.

Ulgą, którą wprowadził Polski Ład, jest zerowy PIT dla rodzin 4 plus. Podatku nie płaci się do kwoty 85,5 tys. zł. w przypadku każdego z rodziców. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30 000 z rocznie na każdą osobę. Eksperci podali przykład małżeństwa z czwórką dzieci.

- Pan Adam w 2022 roku z tytułu umowy o pracę zarobił w skali roku 60 000 zł, a składki na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne wyniosły łącznie 12.885.72 zł. W ciągu roku od wynagrodzenia Pana Adama odprowadzono 7 074.00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Pani Ania również otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jej wynagrodzenie wyniosło 84 000 zł w skali roku. Roczna suma składek na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne wyniosła 18 039,96 zł. W ciągu roku od wynagrodzenia Pani Ani odprowadzono łącznie 10 074,00 z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Roczne rozliczenie małżonków wygląda następująco. Małżeństwu przysługuje zarówno ulga dla rodziny 4+, jak również ulga prorodzinna. Pracodawcy przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy nie uwzględniali kwoty wolnej od podatku ani ulgi dla rodziny 4+.

Biorąc pod uwagę, że każdemu z małżonków przysługuje kwota wolna od podatku, jak również ulga dla rodziny 4+ oraz odliczenie od podatku z tytułu ulgi na dzieci w łącznej kwocie 6 924,12 zł, Pani Ania i Pan Adam otrzymają zwrot z podatku w wysokości 24 072,12 zł – wyliczyła Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl.

Warto wcześniej zajrzeć do zeznania w usłudze Twój e-PIT także z uwagi na szybszy zwrot podatku. Skarbówka ma bowiem miesiąc na zwrot pieniędzy, o ile zeznanie złożymy online. W przypadku papierowych druków na pieniądze trzeba czekać do 45 dni od dnia złożenia formularza.

RadioZET.pl/e-pity.pl