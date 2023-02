Chodzi o 27-latka z Gdańska, który założył firmę z kapitałem 5 tysięcy złotych. Dokładnie 10 dni później znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje Cyfrowe". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przydzieliło mu 55 mln złotych dofinansowania.

Podejrzana dotacja od rządowej agencji. Paweł Kuch odwołany z NCBiR

Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, do odwołania p.o. szefa NCBiR Pawła Kucha doszło bezpośrednio po ubiegłotygodniowej kontroli poselskiej Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Posłowie po przejrzeniu dokumentów uznali, że firma 27- latka nie dysponuje potencjałem potrzebnym do realizacji zgłoszonego projektu badawczego. Nie ma też szans na uzyskanie w banku potrzebnego 17-milionowego wkładu własnego. Tak jak informowaliśmy w Radiu ZET, projekt został złożony w ostatniej chwili i to w specjalnie przedłużonym terminie. Otrzymał też najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów.

Parlamentarzyści chcą wnioskować do NCBiR o unieważnienie konkursu w części odnoszącej się do projektu 27-latka, a także w stosunku do kolejnego przypadku. Według Szczerby i Jońskiego oba projekty cechuje niska wiarygodność i innowacyjność. W drugim przypadku chodzi o firmę z Białegostoku, której w tym samym konkursie NCBiR przyznał prawie 123 miliony złotych dofinansowania. Spółka w 2020 roku przyniosła 132 złote przychodów. W następnych latach praktycznie nie prowadziła działalności.

NCBiR zapewnia, że nie doszło jeszcze do podpisania umowy z 27-latkiem z Gdańska, a jego projekt musi przejść przez kolejne sito. Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński planują ujawnić wyniki swojej kontroli we wtorek.

