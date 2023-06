27 mld złotych na kontach podatników. Ministerstwo Finansów: to rekordowa suma

PIT w obliczu Polskiego Ładu jednym pozwolił zaoszczędzić, innym zabrał nieco więcej niż w poprzednich latach. Z ponad 15,7 mln deklaracji wynikał zwrot podatku, z czego statystyczny podatnik zgarnął średnio 1715 zł. Jaki związek mają rekordowe zwroty podatku z obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 proc.? - Obniżka stawki podatku nastąpiła w połowie roku, ale z mocą wsteczną od 1 stycznia. Podatek był nadpłacany przez 6 miesięcy, stąd wyższe zwroty – wyjaśnił dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

Pierwszy PIT z Polskim Ładem. Kto zyskał, a kto stracił?

Polski Ład nie pomógł 1,8 mln osób, którzy musieli dopłacić podatek. Przypomnijmy, że mimo podwyżki kwoty wolnej do 30 tys. zł i zwiększenia drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł, reforma w wielu przypadkach zlikwidowała możliwość rozliczenia składki zdrowotnej w PIT, na czym wielu podatników straciło. Łączna kwota dopłat to 11,2 mld zł.

Resort finansów podczas konferencji prasowej podał, że podatnicy złożyli łącznie ponad 20 mln deklaracji przez internet. 11,9 podatników złożyło druk za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, a 8 mln przez e-deklaracje. Ponad milion podatników wciąż wierna pozostaje papierowym formularzom, których skarbówka w bieżącym roku odnotowała 1,3 mln.

Resort podał, że z usługi Twój e-PIT korzystają podatnicy w każdej grupie wiekowej. Najmłodszy z nich miał 18 lat, a najstarszy 108. Najstarszy podatnikiem jest jednak 112-latek, któremu system automatycznie wygenerował i przesłał PIT.

Warto nadmienić, że w przypadku np. PIT-37, usługa Twój e-PIT nie wymaga od podatnika żadnej interakcji. Skarbówka z automatu czerpie dane o zarobkach podatnika z informacji uzyskanych od płatników i na tej podstawie generuje PIT. Jeśli podatnik go nie zatwierdzi, to po terminie wysyłki deklaracji, druk ten zostanie uznany za zaakceptowany i wysłany. System wysłał deklaracje za ponad 3,5 mln podatników, którzy nie zalogowali się w systemie, ani nie złożyli druku na własną rękę w urzędzie. Warto jednak edytować udostępniony przez skarbówkę PIT, chociażby po to, by skorzystać z ulg lub przekazać 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

W ramach 1,5 proc. PIT na konta OPP trafi łącznie około 1,5 mld zł. Rekordzista przeznaczy na wybraną organizację 750 tys. zł, zaś statystyczny darczyńca - 242,84 zł.

RadioZET.pl