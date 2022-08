3 tys. złotych dla każdego. Senat zdecydował w sprawie dodatku węglowego

3 tys. złotych dla każdego – niezależnie od dochodu i źródła ciepła. Senat uchwalił rządową ustawę o dodatku węglowym, ale z istotnymi poprawkami. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Senat przyjął w czwartek poprawki do rządowych przepisów o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. złotych. Za nowelą ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 98 senatorów. Przeciw był jeden senator, jeden wstrzymał się też od głosu.

"Poprawki zmierzają do tego, by 3 tys. zł dodatku należało się nie tylko tym, którzy ogrzewają swój dom węglem, ale także wszystkim innym gospodarstwom domowym" – informują przedstawiciele Senatu na Twitterze.

Senatorowie wykreślili z ustawy tzw. wrzutkę, czyli artykuły dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które nie dotyczyły meritum przepisów. Senat poparł też skreślenie artykułu odnoszącego się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakładany przez rząd maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosi w 2022 roku 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

