Sejm przyjął w piątek ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego do ogrzewania węgla.

Węgiel, którego cena sięgnęła 3 tys. zł za tonę, można będzie kupić z wykorzystaniem dodatku węglowego Sejm przyjął ustawę, wprowadzającą wsparcie dla tych gospodarstw domowych, które używają węgla do ogrzania domu.

Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, wstrzymało się 149.

Dodatek węglowy. Dla kogo?

Jest jeden warunek. Wnioskodawca musi zadeklarować, że używa węgla do ogrzania domu, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Rząd przeznaczy na ten cel w 2022 roku 11,5 mld zł, a pieniądze te pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wnioski można będzie składać w gminach do końca listopada.

W ustawie nieoczekiwanie znalazły się przepisy dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz procedur przejmowania banków. Legislacyjna "wrzutka" była szeroko komentowana przez polityków opozycji. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

RadioZET.pl