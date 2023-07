3 ważne zmiany w przepisach. Nowe zasady od 1 sierpnia

Prawo dla przedsiębiorców znacząco zmieni się 1 sierpnia. Wszystko za sprawą wygaszenia przepisów ustawy covidowej, która wprowadziła ułatwienia m.in. w handlu i przy zatrudnianiu pracowników. „Dobrą zmianą” z kolei będzie ułatwienie przy składkach na ZUS.

Nowe zasady zatrudniania pracowników

31 lipca to ostatni dzień ułatwień dla pracodawców i pracowników. Jak przypomnieli eksperci z Crido, pracodawcy zatrudniający obcokrajowców, w przypadku chęci kontynuacji współpracy muszą upewnić się, czy w okresie po 31 lipca 2023 posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające legalny pobyt i prawo do wykonywania pracy przez cudzoziemca.

W świetle przepisów covidowych okres ważności zezwoleń na pobyt czasowy był przedłużany z mocy prawa. 1 lipca został jednak oficjalnie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zaś ustawodawca dał pracodawcom 30 dni na przystosowanie się do zmian i sprawdzenie, czy wszyscy zatrudnieni cudzoziemcy mają prawo, by świadczyć usługi w Polsce.

Nieco inaczej wygląda sytuacja obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. Ci na mocy specustawy objęci są ochroną czasową w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i mają zapewniony legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2024 r. (w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r. lub 30 września 2024 r.).

Zmiany w zakazie handlu

Taryfa ulgowa skończy się także w przypadku właścicieli sklepów. Wspomniana ustawa covidowa dawała im bowiem furtkę do otwarcia sklepów w niedziele. Do tej pory ostatniego dnia tygodnia kasę mógł więc obsługiwać tylko właściciel sklepu albo członkowie jego rodziny, ale w placówce mogli przebywać też pracownicy, którzy np. ustawiali towary na półkach, co w praktyce ułatwiało otwieranie sklepów w ostatni dzień tygodnia.

Od wtorku 1 sierpnia br. właściciele sklepów nie będą już mogli zlecać pracownikom prac związanych z rozładunkiem towaru w niedziele.

Niższe stawki na ZUS

„Dobrą zmianą” dla przedsiębiorców są ułatwienia w tzw. małym ZUS-ie plus.

- Od 1 sierpnia br. małe firmy będą mogły opłacać niższe składki przez kolejny rok – poinformował szef MRiT Waldemar Buda, odnosząc się do ustawy ws. Małego ZUS Plus, którą podpisał Prezydent RP.

Chodzi o ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Z wydłużonego okresu obowiązywania małego ZUS-u plus będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z tej ulgi. Co ważne, składkę zdrowotną nadal trzeba będzie płacić w pełnej wysokości.

Resort szacuje, że w tym roku na zmianach skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców.

