Niższy VAT na żywność w niektórych kategoriach, zaostrzenie zakazu handlu i nowy obowiązek dla sprzedawców. Wyjaśniamy, co zmieni się w handlu od 1 lutego 2022 roku.

Zakaz handlu w niedzielę zostanie zaostrzony, a sklepy stracą możliwość otwierania się „na placówkę pocztową”, jeśli ich przychód z tego tytułu nie przekroczy danego progu. Sprzedawcy będą także musieli co miesiąc raportować, ile i na czym zarobili.

Konsumenci też odczują zmiany. Najprawdopodobniej nie zrobią zakupów w największych sieciach handlowych w niedziele objęte zakazem handlu. W każdy inny dzień aż do końca lipca teoretycznie zapłacą mniej za zakupy z tytułu zwolnienia niektórych produktów z VAT.

3 zmiany w handlu do 1 lutego 2022 roku

Niedziele handlowe 2022. Od zakazu nie będzie ucieczki

Zakaz handlu w niedziele zostanie zaostrzony. Zmiany w zakazie handlu od 1 lutego 2022 roku spowodują, że sprzedawcy będą mogli prowadzić niedzielny biznes w praktyce tylko w niedziele handlowe. Do tej pory ustawowe niedziele handlowe nie miały większego znaczenia dla największych sieci handlowych, gdyż w praktyce mogły prowadzić biznes w każdą niedzielę. Podmioty te często korzystały z wyjątku „na placówkę pocztową”. Wystarczyło, że sieci handlowe rozszerzyły ofertę o możliwość przyjmowania i nadawania paczek, by móc otworzyć sklepy w niedziele objęte zakazem handlu.

To jednak zmieni się 1 lutego 2022 roku. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. Przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40 proc. przychodów danej placówki.

40 proc. przychodów osiągniętych w ramach „przeważającej działalności”, która wpisywałaby się w katalog 32 wyłączeń od zakazu handlu, umożliwiłaby sklepom niedzielny handel.

Klienci będą mogli robić niedzielne zakupy tylko w ustawowo określonych terminach:

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Zakaz handlu w 2022 roku. Nowy obowiązek dla sprzedawców

W związku z zaostrzeniem zakazu handlu sprzedawcy będą mieli obowiązek raportowania przychodów. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży „dzięki temu, inspektorom pracy zapewniona zostanie możliwość weryfikacji przeważającej działalności stanowiącej co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej, a tym samym sprawdzenia, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria określone w ustawie”. Cel? Niedopuszczenie do omijania zakazu handlu.

Jak wynika z projektu, ewidencja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej.

Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Zerowy VAT na żywność. Czy będzie taniej?

Tarcza antyinflacyjna ma sprawić, że ceny w sklepach będą niższe. Zwolnienie wybranych produktów z VAT to jeden z elementów rządowego pakietu reform w walce z rekordową inflacją. Mamy listę towarów, które od 1 lutego 2022 roku będą tańsze.

Ministerstwo Finansów przesłało naszej redakcji listę produktów, które od przyszłego miesiąca będą tańsze.

LISTA PRODUKTÓW ZWOLNIONYCH Z VAT

Nowa tarcza antyinflacyjna przewiduje obniżkę VAT do 8 proc. na paliwa, do 5 proc. na energię cieplną i do zera na nawozy i niektóre kategorie produktów spożywczych. Mowa o tych towarach, które obecnie objęte są 5 proc. stawką VAT.

Szef rządu Mateusz Morawiecki zaapelował do przedsiębiorców, w tym właścicieli sklepów, by nie wykorzystywali zwolnienia tych towarów z VAT jako pretekstu do podwyżki cen. Handlowcy obawiają się jednak, że zmiany związane z Polskim Ładem, a także podwyższone przez inflację koszty prowadzenia biznesu, sprawią, że podwyżki cen i tak będą nieuniknione w walce o rentowność firm.

