300 plus do emerytury jeszcze w tym roku. Obietnica premiera

Emerytury przez inflację mocno straciły na wartości – z wyliczeń GUS wynika, że w 2022 roku ich realna wartość – mimo wysokiej waloryzacji – spadła o 4,7 procent. Seniorów z roku na rok stać więc na coraz mniej, co widać po stworzonym przez nas Indeksie Koszyka Dudy. Wynika z niego, że w 2015 roku emeryci mogli kupić niemal o połowę więcej niż obecnie. Ratunkiem dla finansów świadczeniobiorców stała się 13. i 14. emerytura. Sołtyski i sołtysi zaś otrzymają dodatkowe 300 zł za społeczne pełnienie swojej funkcji. PO zaproponowało już, żeby podwyższyć wypłaty do ponad 1700 zł.

Dodatek dla sołtysów. Emerytura wyższa o 300 zł

- Ten dodatek to szczególna forma, w jakiej państwo chce się zrewanżować, odwdzięczyć wieloletnim sołtysom, którzy pracowali, często zaangażowali się na wielu polach na rzecz swojej małej wspólnoty" - podkreślił szef rządu podczas wtorkowej konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów.

Świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym przewiduje projekt ustawy resortu rolnictwa, którym na wtorkowym posiedzeniu przyjął rząd. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że funkcja sołtysa jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszych w Polsce. - Codziennie 40 000 sołtysek i sołtysów świadczy pracę i pomaga w różnych okolicznościach swoim mieszkańcom, których reprezentują - zwrócił uwagę szef rządu.

Jak podkreślił, „bezinteresowne poświęcanie czasu przez sołtysów i sołtyski to wzór dla wszystkich mieszkańców Polski i dowód prawdziwie obywatelskiej postawy”. Mateusz Morawiecki w imieniu rządu podziękował „wszystkim sołtysom w całej Polsce, tym, którzy dzisiaj są sołtysami, byli nimi w przeszłości za ogromny wysiłek, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego”.

Specjalny dodatek do emerytury ma być rekompensatą za nieodpłatne, społeczne pełnienie funkcji sołtysa. Osoby, które spędzą na tym stanowisko co najmniej dwie kadencje, mają otrzymywać 300 zł od KRUS. Świadczenie przyznawane ma być na wniosek osoby uprawnionej.

Opozycja zaproponowała, żeby sołtysi otrzymywali pensję w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ono 3490 zł brutto, a więc pensja sołtysa równa byłaby 1754 zł. W drugiej połowie roku wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do 3600 zł, co oznaczałoby podwyżkę dla sołtysów do 1800 zł brutto. Ponadto w propozycji PO wystarczy jedna kadencja, żeby otrzymać bonus 300 zł do emerytury.

RadioZET.pl/PAP