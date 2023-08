300 plus nie wystarczy. Rodzice będą musieli sięgnąć do oszczędności

300 plus to świadczenie wypłacane każdego roku rodzicom uczących się dzieci na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki. Wypłacane z pieniędzy publicznych 300 złotych w czasie dwucyfrowego poziomu wzrostu cen wystarczy jednak na jedynie część wyprawki. Jak wynika z badania, co trzeci rodzic na artykuły szkolne przeznaczy kwotę między 501 a 1000 zł.

300 złotych na wyprawkę to za mało. Ile trzeba zapłacić?

Z Barometru Providenta wynika, że średnio na wyprawkę szkolną Polacy wydadzą w tym roku 802,80 zł. To dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Wyższe wydatki deklarują ojcowie – przeciętnie mężczyźni chcą wydać 930 zł, natomiast kobiety 706 zł. Niemal połowa Polaków kompletujących wyprawkę szkolną dla swojego dziecka, chce zmieścić się w budżecie między 201 a 500 zł, natomiast co trzeci ankietowany na ten cel przeznaczy kwotę między 501 a 1000 zł.

Co pochłonie najwięcej pieniędzy? Co drugi badany wskazał, że najwięcej należy zapłacić za podręczniki, ale równie kosztowne są nowe ubrania dla dzieci, czy plecak. Polacy nie zamierzają jednak kupować używanych produktów.

– W tym roku, kompletując wyprawkę dla naszych dzieci, rzadziej sięgamy po rzeczy z drugiej ręki. Jeszcze rok temu co dziesiąty rodzic decydował się na zakup tak wielu używanych elementów wyprawki jak to możliwe. W tym roku wskazało tak zaledwie 3,2 proc. ankietowanych. Natomiast odsetek badanych, którzy kupują używane i nowe rzeczy w podobnych proporcjach utrzymał się na podobnym poziomie niecałych 40 proc. – zauważyła Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska.

Skąd wziąć pieniądze na takie wydatki? Dwóch na trzech przepytanych Polaków pokryje koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów, ale niemal połowa chce skorzystać m.in. z programu 300 plus. Co czwarty badany sięgnie do oszczędności, a niecałe 3 proc., aby sfinansować wyprawkę, pożyczy pieniądze od rodziny, natomiast 1,8 proc. Polaków skorzysta z oferty instytucji finansowej.

Od 1 lipca, od kiedy można ubiegać się o 300 zł wyprawki szkolnej z programu "Dobry Start", złożono wnioski dla ponad 3 mln 300 tys. dzieci – przekazała na początku tygodnia na antenie TVP Info szefowa MRiPS Marlena Maląg. Świadczenie dla ponad 2,4 mln dzieci już wypłacono – podała.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS.

RadioZET.pl/mat.pras./PAP