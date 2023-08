300 plus? Prawdziwa kwota wydatków szkolnych robi wrażenie

300 plus to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na każde uczące się dziecko. Cel? Zakup wyprawki szkolnej, który pochłania już znacznie więcej niż 300 złotych. Badanie Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” pokazuje, ile Polacy wydają na edukację dzieci.

Kosztowna edukacja. Wydatki rodziców rosną

Jak podano w raporcie, 33 proc. rodziców uczniów w ubiegłym roku szkolnym wydało na edukację jednego dziecka ponad 11 tys. zł. Ponad połowa respondentów, którzy wskazali taką sumę, zarabiają od 5 do 7 tys. zł na rękę.

21 proc. rodziców wskazało, że w ubiegłym roku szkolnym na edukację jednego dziecka przeznaczyło od 7 tys. 1 zł do 9 tys. zł - odpowiedzi takiej udzielili w większości zarabiający od 3 tys. do 4 tys. zł na rękę. Do 5 tys. zł rocznie na edukację dziecka przeznaczają osoby z najniższymi dochodami (do 3 tys. zł na rękę).

Analitycy zapytali także, w jaki sposób rodzice finansują wydatki związane ze szkołą. Jak czytamy w raporcie "większość planuje przeznaczyć na ten cel bieżące dochody (79 proc.), Nie brakuje jednak tych, którzy chcą wesprzeć się programami rządowymi" - podano.

Ponad połowa ankietowanych przynajmniej część wydatków sfinansuje dzięki środkom z 300 plus. Rodzice deklarują także, że szkolne wydatki sfinansują z 500 plus, które od 1 stycznia 2024 roku zamieni się w 800 plus. 18 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym musi jednak odkładać na ten cel pieniądze z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Jak wynika z danych ZUS przekazanych Polskiej Agencji Prasowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory 1 mld zł na wyprawkę szkolną. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Wniosek można złożyć poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.