300 złotych na dziecko. Wnioski tylko do środy 30 listopada

300 plus to coroczne świadczenie przyznawane rodzicom uczniów bez względu na dochody. Pieniądze w ramach programu „Dobry Start” wypłacane są z myślą o zakupie wyprawki szkolnej. Choć rok szkolny już się rozpoczął, to wciąż można składać wnioski o świadczenie.

Wnioski o 300 plus do 30 listopada

Środa 30 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Od 14 listopada tego roku można to zrobić także za pomocą aplikacji mobilnej mZUS - przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

O taką wyprawkę może ubiegać się każdy, kto ma dziecko uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Jak złożyć wniosek? Nie trzeba fatygować się do urzędu. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS.

Do tej pory ZUS wypłacił ponad 4,5 mln świadczeń o łącznej wartości 1,3 mld zł.

