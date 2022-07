3000 zł dla wszystkich, a nie tylko korzystających z węgla? Poprawka do ustawy

Dodatek energetyczny w wysokości 3000 zł powinien należeć się wszystkim gospodarstwom domowym, niezależnie od tego, z jakich źródeł ogrzewania korzystają – stwierdziła Koalicja Obywatelska. Klub KO złożył odpowiednie poprawki do projektu ustawy o dodatku węglowym.

Ceny węgla wzrosły w ciągu kilku miesięcy kilkukrotnie, co skłoniło rząd najpierw do stworzenia ustawy o cenie maksymalnej, która została wycofana zanim zaczęła obowiązywać, a później do zapowiedzi przyznania gospodarstwom domowym ogrzewanych węglem dodatku w wysokości 3000 zł.

Szef klubu KO Borys Budka stwierdził, że projekt ten wyklucza ponad połowę gospodarstw domowych z pomocy ze strony państwa przed nadchodzącą zimą. Dodał, że rządowy projekt „pozostawia się samymi sobie mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, często osoby najuboższe, które już dzisiaj otrzymują podwyżki sięgające kilkaset procent” i dlatego KO „przygotowała konkretną, bardzo prostą poprawkę”.

3000 zł dodatku dla wszystkich? Poprawka KO do ustawy

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3000 zł. Ma on według wizji rządu przysługiwać każdemu gospodarstwu domowemu, które jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyło wniosek ze wskazaniem węgla jako źródła ogrzewania.

Wyklucza to z możliwości uzyskania pomocy większość Polaków, która także odczuje wzrost kosztów ogrzewania, tyle że pośrednio – płacąc na przykład więcej za ciepło systemowe, dostarczane przez ciepłownie korzystające z drogiego węgla. KO zaproponowała objęcie dopłatami, analogicznymi jak te w przypadku korzystania z węgla, innych źródeł energii.

- Wprowadzamy dodatek, który nie będzie się nazywał dodatkiem węglowym, ale dodatkiem energetycznym. Ten dodatek będzie dotyczył m.in. węgla, oleju napędowego, opałowego, będzie dofinansowywać tych, którzy używają energii elektrycznej, gazu i koksu - powiedział Krzysztof Gadowski. Dodał, że KO będzie domagać się też, by dopłatą zostali objęci także ci, którzy korzystają z ciepła systemowego, z ciepłowni.

- Nie może być tak, by PiS dzielił Polaków. Będziemy domagać się, żeby wszyscy Polacy byli równo traktowani i mogli z tej dotacji skorzystać - podkreślił Gadowski.

Ponadto, jak zapowiedział Budka, KO zaproponuje poprawkę, która wykreśli z projektowanej ustawy o dodatku węglowym zapis o możliwości przejmowania banków przez spółki, takie jak Orlen. Niezależni analitycy stwierdzili, że pojawienie się takiej „wrzutki” może umożliwić przejmowanie banków przez spółki Skarbu Państwa.

RadioZET.pl/PAP