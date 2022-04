35 mld euro dla Rosji, 1 mld euro dla Ukrainy. Szokujący bilans Unii Europejskiej

- Od początku wojny Rosja otrzymała od Unii Europejskiej 35 mld euro w opłatach za energię. W tym czasie do Ukrainy popłynął ledwie 1 mld euro pomocy - przyznał Josep Borell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że kraje zachodnie zaczęły rewidować swoją politykę wobec Rosji. Nie tylko wprowadzane są systematycznie kolejne pakiety sankcji, lecz także trwają rozmowy o uniezależnieniu się od rosyjskich surowców energetycznych.

Skalę problemu wynikającej z zakupów w Rosji gazu i ropy naftowej pokazał Josep Borell podczas wypowiedzi w Parlamencie Europejskim. Polityk podkreślił, że pomoc dla Ukrainy trzeba znacznie zwiększyć.

UE w miesiąc przekazała Ukrainie miliard euro. Tyle, co Rosji każdego dnia

- Przekazaliśmy Ukrainie 1 mld euro. Może się wydawać, że to dużo, ale to tyle ile codziennie płacimy Putinowi za energię, którą nam zapewnia. Od początku wojny przelaliśmy Rosji 35 mld euro, w porównaniu do 1 mld euro na zbrojenie się Ukrainy – stwierdził w Parlamencie Europejskim Josep Borell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Borell dodał, że „prezydent Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje, by stale nazywać go bohaterem”, ale by przekazać Ukrainie więcej broni. Dotychczasową pomoc uznał za niewystarczającą, kraje NATO coraz śmielej podchodzą jednak do przekazywania ciężkiego sprzętu. Ukraińcy mieli już dostać czołgi T-72 oraz wozy BWP-1.

W 2021 roku Rosja otrzymała od UE 99 mld dolarów za dostarczanie ropy naftowej. Trwają więc dyskusje na temat odcięcia, a przynajmniej zminimalizować dostaw, żeby przestać finansować rosyjskie wojsko. Zgody na podjęcie zdecydowanych działań jednak w UE nie ma.

Niemcy wskazali, że wprowadzenie embarga na rosyjskie surowce energetyczne byłoby na rękę Putinowi, gdyż wywołałoby chaos w krajach UE. Dlatego UE może zdecydować się na rozłożone w czasie odejście od zakupów gazu, ropy naftowej i węgla z Rosji. Na ten ostatni embargo jest bliskie ustalenia – trwają dyskusje, czy zostanie ono wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym, czy też stopniowo.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl