35 mln złotych rocznie na infolinię ZUS. „Dodzwonienie się graniczy z cudem”

500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 300 plus, emerytury, renty, a wcześniej tarcze antykryzysowe i wsparcie w czasie pandemii. To tylko niektóre kwestie, o które pytają dzwoniący na infolinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o ile uda im się doczekać połączenia z konsultantem. Infolinia kosztuje podatników krocie, a nie zawsze spełnia ich oczekiwania.