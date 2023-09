"38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn". Ważna zapowiedź Kaczyńskiego

- W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęło od podpisania tych porozumień. Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - powiedział prezes PiS.

Kaczyński przedstawił postulaty PiS na wybory

W sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) odbywa się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podczas spotkania lider PiS przedstawia konkrety programowe partii.

Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sytuacji gospodarczej Polski, zauważył, że to, co wielu Polakom wydawało się niemożliwe, staje się realne. - Ta obecna pozycja gospodarcza, jeśli chodzi o PKB, oczywiście liczone siłą nabywczą, czyli w sposób realny, jest najwyższe w naszej historii w porównaniu z zachodnią Europą - podkreślił.

Polityk dodał, że nawet w najtrudniejszych latach 2019-2022 Polska gospodarka rozwijała się szybko. - Mieliśmy przeszło 11 proc. wzrostu. To jest jeden z najlepszych wyników w Europie, a jeśli chodzi o duże państwa europejskie - nie różnego rodzaju raje podatkowe - to jest to wynik najlepszy - zaznaczył.

Prezes PiS podkreślił, że w ciągu ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy skumulowany wzrost PKB wyniósł 34 proc. Przypomniał, że w tym czasie zdarzyły się dwa duże kryzysy. Dodał, że za rządów PO-PSL - i "przy jednym lekkim kryzysie w Polsce" - skumulowany wzrost PKB wyniósł "tylko 24 proc."

