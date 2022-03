400 plus rusza 1 kwietnia. Środki z wyrównaniem od stycznia

400 zł dofinansowania pobytu dziecka w żłobku przysługuje niektórym rodzicom już od 1 stycznia 2022 roku. To jeden z nowych programów prorodzinnych wprowadzonych w Polskim Ładzie.

500 plus w 2022 roku zostało uzupełnione Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, zwanym często 1000 plus, oraz dodatkowym świadczeniem 400 plus, przysługującym na opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej.

Wnioski o „żłobkowe” składać będzie można od 1 kwietnia. Jego wartość wyniesie maksymalnie 400 zł. W przeciwieństwie do 500 plus i RKO nie będzie wypłacany rodzicom.

Wniosek o 400 plus. Jak i gdzie złożyć?

400 plus przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dofinansowanie, przekazywane bezpośrednio do placówki opiekuńczej, może zostać wykorzystane na opłacenie całości lub części kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Pieniądze mogą ponadto zostać przeznaczone na dziennego opiekuna.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uczęszczanie dziecka do placówki wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wyszczególnionego w analogicznym rejestrze opiekuna dziennego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekażemy bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem. Gertruda Uścińska

Wnioski o przyznanie 400 plus będą przyjmowane przez ZUS od 1 kwietnia 2022 roku wyłącznie drogą elektroniczną. Zakład zastrzegł, że dofinansowanie nie uwzględnia kosztów wyżywienia.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub za pośrednictwem serwisów transakcyjnych wybranych banków. Złożenie dokumentów do końca maja 2022 gwarantować będzie przyznanie dofinansowania wstecz, od 1 stycznia, jeśli dziecko uczęszczało już wtedy do przedszkola.

RadioZET.pl/ZUS/next.gazeta.pl