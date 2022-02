Przez wysoką inflację 500 plus w 2022 roku będzie warte tyle, co 400 zł w 2016, roku wprowadzenia świadczenia. Beata Lubecka goszcząc w Radiu ZET Minister rodziny Marlenę Maląg dociekała, czy Polacy doczekają się waloryzacji 500 plus. Po kilku chwilach kluczenia padła konkretna zapowiedź dotycząca bieżącego roku.

500 plus to świadczenie, które już na stale wpisało się w budżety polskich rodzin. Realna wartość pieniędzy mających pomóc w wychowywaniu dzieci z roku na rok jednak spada. Proces ten przyspieszył w 2021 roku z powodu wysokiej inflacji: 12 świadczeń otrzymanych w minionym roku pozwalało na zrobienie zakupów, na które w 2020 wystarczyło wydać 11 przelewów 500 plus.

Instytut Emerytalny wyliczył, że gdyby 500 plus było waloryzowane takimi samymi stawkami jak świadczenie emerytalne, to w 2022 roku wynosiłoby już ponad 600 zł. Beata Lubecka zapytała więc minister Maląg w Gościu Radia ZET o to, czy 500 plus zostanie podwyższone. Otrzymanie konkretnej odpowiedzi wymagało kilkukrotnego zadania pytania.

Waloryzacja 500 plus. Maląg w Radiu ZET: w tym roku nie będzie

Czy w tym roku będzie waloryzacja 500 plus, bo z wyliczeń ekonomistów wynika, że w listopadzie przez wysoką inflację wartość świadczenia spadnie do 400 zł – takie pytanie zadała minister rodziny Marlenie Maląg Beata Lubecka w Gościu Radia ZET.

Szefowa resortu rodziny początkowo udzielenia odpowiedzi starała się uniknąć, opowiadając za to o kolejnych programach wsparcia, jakie przyniósł lub ma przynieść Polski Ład.

- Ja odpowiadam na to pytanie cały czas w ten sposób: rząd PiS wprowadził program 500 plus, 177 mld trafiło już do rodzin, miesiąc w miesiąc pieniądze trafiają na 6,5 mln dzieci. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przeprowadzamy zmiany na rynku pracy, idziemy w kierunku rozszerzenia komponentów wsparcia rodziny. Powinniśmy spojrzeć na wprowadzane świadczenia - tłumaczyła Marlena Maląg

Po kilkukrotnym wracaniu do tematu minister rodziny przyznała w końcu, że nie ma dobrych wiadomości dla rodziców.

W tym roku waloryzacji 500 plus nie będzie, będą pojawiać się kolejne komponenty wsparcia. Marlena Maląg

Minister rodziny nie chciała także odpowiedzieć na pytanie, czy urealnienia wartości 500 plus można spodziewać się w 2023 roku. Eksperci, a także niektórzy politycy obozu władzy, właśnie taką datę wskazują jako prawdopodobną do przeprowadzenia waloryzacji. 500 plus może wzrosnąć bezpośrednio przed zaplanowanymi na 2023 rok wyborami parlamentarnymi.

RadioZET.pl/Radio ZET