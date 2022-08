400 proc. podwyżki za prąd? RPO interweniuje: wprowadźmy rekompensaty

Prąd będzie coraz droższy, a podwyżki dla spółdzielni mieszkaniowych mogą sięgnąć 400 proc. – przypomniał RPO. Takie podwyżki w przypadki nieruchomości wspólnej zaproponowali sprzedawcy energii. Zdaniem rzecznika, podmioty te powinny być objęte preferencyjnymi taryfami za prąd.

Gigantyczne podwyżki cen prądu. „Potrzebna zmiana przepisów”

Do RPO docierają skargi, z których wynika, że sprzedawcy energii elektrycznej proponują wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym wzrost cen energii elektrycznej o 300-400 proc. od przyszłego roku. To podwyżki na prąd wykorzystywany na potrzeby nieruchomości wspólnej, za co zapłacą mieszkańcy bloków. „W związku z tym wspólnoty i spółdzielnie apelują do Premiera o pilne podjęcie działań legislacyjnych zabezpieczających ich przed wysokimi podwyżkami cen prądu” – czytamy w komunikacie RPO.

Skąd tak drastyczne podwyżki? Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że w przypadku cen gazu, które także wzrosły, spółdzielnie objęte są taryfą ochronną. W przypadku prądu jednak sprzedawcy energii stosują dla tych podmiotów stawki, które odbiegają od cen dla odbiorów indywidualnych.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe wskazują, że jedynie pośredniczą pomiędzy użytkownikami lokali a sprzedawcą energii elektrycznej w zakresie rozliczenia kosztów zużycia tej energii w częściach wspólnych, a koszty te w istocie pokrywają w całości użytkownicy lokali mieszkalnych RPO

Rzecznik postuluje zatem o to, by wspólnoty mieszkaniowe objęte były rekompensatami lub taryfą ochronną, dzięki czemu mieszkańcy mogliby uniknąć drastycznych podwyżek. RPO zwrócił się z taką propozycją do URE i resortu klimatu.

RadioZET.pl/RPO