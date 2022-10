5 godzin płatnej przerwy w pracy dziennie. Zmiany w Kodeksie pracy

500 plus samo nie zadziałało – oświadczył niespodziewanie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przyznał, że wypłacanie pieniędzy nie zwiększyło dzietności w Polsce. Świadczenie powinno więc być obudowane innymi rozwiązaniami, nie tylko finansowymi – oświadczył Kaczyński. W ustawie o aktywizacji zawodowej przewidziano 7000 zł dopłaty do stworzenia miejsca pracy zdalnej dla rodzica. Inne zachęcające do posiadania dzieci rozwiązanie ma być wprowadzone w Kodeksie pracy: maksymalnie 5-godzinna przerwa w pracy nad opiekę nad dzieckiem, opłacana przez pracodawcę.

Przerywany czas pracy. Pracodawca zapłaci za opiekę nad dzieckiem

Planowane zmiany w Kodeksie pracy przewidują, że pracownicy wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie ośmiu lat, będą mogli wnioskować o przerywany czas pracy, nawet do 5 godzin dziennie. Odrzucenie takiego wniosku ma być trudne, dodatkowo według planów na przedsiębiorców naruszających nowe przepisy – na przykład utrudniających korzystanie z przerw – nakładane mają być kary finansowe.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, pracodawca będzie musiał płacić pracownikowi za wolne godziny w ciągu dnia połowę wynagrodzenia zasadniczego bez różnych dodatków. Oznacza to, że rodzice robiący przerwę na opiekę nad dziećmi będą zarabiać więcej, niż gdyby wykonywania obowiązków służbowych nie wstrzymywali.

„Możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia” – przedstawiono istotę rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji. Zaznaczono też, że w ramach elastycznej organizacji pracy będzie można ubiegać się o ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas pracy.

- Wielu pracodawców nie ma świadomości, że realizacja wprowadzanego uprawnienia dla tej grupy pracowników będzie oznaczała dla nich dodatkowe koszty. Bo pracodawca będzie im za tę przerwę w pracy - trwającą nawet do pięciu godzin – musiał zapłacić, a sam nie zawsze będzie mógł odmówić zgody na taką organizację pracy - wytłumaczył serwisowi prawo.pl Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski.

Opiekun dziecka chcący skorzystać z przerywanego dnia pracy będzie mógł złożyć stosowne podanie u pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem. Z kolei pracodawca w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku będzie musiał poinformować pracownika o swojej decyzji.

Rozwiązanie proponowane w nowelizacji Kodeksu pracy to problem dla pracodawców. Nie tylko koszty zatrudniania rodziców wzrosną z powodu dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego za opiekę nad dzieckiem, lecz także znacznie trudniejsze stanie się układanie grafików pracy, szczególnie w podmiotach, które muszą zapewniać nieprzerwaną ciągłość procesów produkcyjnych lub biznesowych.

RadioZET.pl/prawo.pl/PAP