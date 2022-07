Danina solidarnościowa została wprowadzona w 2019 roku. To dodatkowy, 4-proc. podatek, który w praktyce płacą milionerzy. Dotyczy on bowiem nadwyżki od miliona złotych dochodu. Posłowie PiS zwrócili się do resortu finansów i resortu rodziny z pytaniem o skuteczność tej daniny.

Danina solidarnościowa. 40 tys. milionerów zapłaciło nowy podatek

Wraz z wejściem w życie daniny solidarnościowej powstał tzw. Fundusz Solidarnościowy na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak czytamy w interpelacji (nr 33977) w pierwszym roku funkcjonowania Fundusz Solidarnościowy był zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wyniosła 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na Fundusz Solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym miała zwiększyć się o ok. 650 mln zł rocznie.

Jakie kwoty od początku funkcjonowania nowego podatku zasilały ten fundusz i na co konkretnie przeznaczono pieniądze pozyskane od najbogatszych? Paweł Wdówik z resortu rodziny odpowiedział, że 2021 r. przychody Funduszu Solidarnościowego z tytułu daniny solidarnościowej wyniosły 2.6 mld złotych. Od momentu wejścia podatku w życie, a zatem od 1 stycznia 2020 roku kiedy to po raz pierwszy skarbówka pobrała ekstra podatek od zarobków z 2019 roku, całkowity przychód z tego tytułu przekroczył 5 mld złotych.

Na Fundusz Solidarnościowy składa się łącznie ponad 40 tys. najbogatszych płatników. Jak czytamy w odpowiedzi resortu, „jednym z ustawowych zadań Funduszu Solidarnościowego jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów rządowych i resortowych”. Pieniądze z tego funduszu pokryły finansowanie programów tj. „opieka wytchnieniowa”, „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, czy „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

