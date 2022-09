5 tys. zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Padła wygrana

Mieszkaniec Włocławka teoretycznie nie musi pracować przez kolejne 20 lat. Pensję w wysokości 5 tys. zł wypłacać mu będzie Totalizator Sportowy. To główna wygrana w grze „Ekstra Pensja”.

Ekstra Pensja ponownie w tym samym miejscu. „Szczęśliwa kolektura”

W sobotni wieczór padła główna wygrana w „Ekstra Pensji”: 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Zwycięzca kupił zakład we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim. Gracz poprawie wytypował wszystkie 5 liczb: 5, 6, 23, 27, 29 oraz 4.

Totalizator Sportowy zwrócił uwagę na fakt, że to już piąta główna wygrana w Ekstra Pensji we Włocławku i druga odnotowana w tym samym punkcie LOTTO – przy ul. Dziewińskiej 15.

„Lokalni miłośnicy tej gry z pewnością mogą mówić o szczęśliwej kolekturze. Poprzednia wygrana pod dokładnie tym samym adresem miała miejsce w styczniu 2015 roku” – czytamy w komunikacie.

Ekstra pensja. Na czym to polega?

Gracze typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb – samodzielnie, tak jak szczęśliwiec z 3 września, bądź na chybił trafił. Gra toczy się o 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 kolejnych lat. Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu.

Co istotne, od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10 proc. podatek. Jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

