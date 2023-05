50 złotych na dziecko? Inflacja zmusiła Polaków do oszczędzania

Inflacja, która od ponad roku utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie, zmusza Polaków do zaciskania pasa. Oszczędny tryb życia widać także po deklaracjach związanych z prezentami na Dzień Dziecka. 1 czerwca wielu obdarowanych otrzyma skromniejsze prezenty.

50 złotych na dziecko? Polacy oszczędzają także w Dniu Dziecka

Z badania UCE RESEARCH i SkipWish wynika, ile Polacy zamierzają wydać na prezenty dla swoich pociech. Najczęściej deklarowany przedział cenowy to od 50 do 100 zł – tyle na jedno dziecko wyda co piąty ankietowany. 15 proc. respondentów wyda na dzieci do 150 zł, zaś 11 proc. – do 200 zł. 16 proc. najzamożniejszych rodziców przekaże dziecku prezent warty do 500 zł. Co ciekawe, 11,6 proc. ankietowanych w ogóle nie zamierza tego dnia „świętować”.

Biorąc pod uwagę obecną drożyznę, można przewidywać, że raczej to będą dość symboliczne prezenty. Winna temu oczywiście jest wysoka inflacja. To z jej powodu konsumenci zaczęli naprawdę mocno oszczędzać i to nawet na własnych dzieciach czy wnukach. I tę tendencję pokazują też inne badania. Można również dodać, że zakupy w przedziale 50-100 zł wskazywały głównie osoby w wieku 55-65 i 25-34 lat, które miesięcznie zarabiają 1000-2999 zł na rękę. Trudno przy takich dochodach w obecnych czasach zainwestować więcej w dobrej jakości podarunek Maciej Tygielski, współautor badania, dyrektor zarządzający Grupą SkipWish.

Jak wskazano, prawie jedna trzecia osób da dzieciom pieniądze w gotówce, co w dobie galopującej inflacji może okazać się nowym trendem.

– Analizując szczegółowe wyniki sondażu, widać, że nie będą obchodzić Dnia Dziecka głównie osoby w wieku 65-74 lat. To może być zaskakujące, bo Polacy w tej grupie wiekowej przeważnie mają wnuki. Myślę, że problemem może być zła sytuacja materialna. Seniorzy często mają ograniczone możliwości dorabiania pieniędzy do niskich emerytur i z tego może wynikać tak radykalne stanowisko. Niejednokrotnie też osoby starsze wstydzą się tego, że nie mają odpowiednich środków na zakup prezentów. Oczywiście to nie wszystkie powody, lecz – w mojej ocenie – najważniejsze – stwierdził ekspert ze SkipWish.

RadioZET.pl/UCE RESEARCH