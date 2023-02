500 mln zł do rozdania. Rusza program wsparcia dla firm

Brexit wywrócił do góry nogami świat biznesu. Polskie firmy, które współpracowały z brytyjskimi przedsiębiorcami, stanęły przed nie lada wyzwaniem. Minister Puda poinformował o programie, którego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE). Przedsiębiorcy, którzy stracili w związku z brexitem, mogą starać się o dodatkowe pieniądze. W puli jest pół miliarda złotych.

Brexit. Pieniądze dla przedsiębiorców

- Ten program został uszyty na miarę, czyli dostosowany do potrzeb tych, którzy tych środków potrzebują – przekonywał Puda. Jak poinformowała PAP wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz, w dotychczasowych czterech naborach złożono wnioski na łączną kwotę wsparcia blisko 40 mln euro (prawie 190 mln zł).

- Z każdym naborem liczba złożonych wniosków rośnie - w styczniu mieliśmy 74 projekty. Łącznie w złożonych wnioskach mamy już dobrą jedną trzecią całej przeznaczonej na wsparcie puli. Mam nadzieję, że kolejne nabory będą równie efektywne - powiedziała wiceprezes.

Nabór do piątej edycji programu rozpoczął się 7 lutego i potrwa do końca miesiąca. Maksymalna suma do zgarnięcia to 5 mln euro, które zostaną wypłacone przedsiębiorcom do końca roku. Szef resortu funduszy zauważył, że program Re_Open UK nie należy do największych przedsięwzięć jego resortu, ale jest jednym z "najbardziej potrzebnych, ponieważ ma bezpośrednio wspierać przedsiębiorców w zwalczaniu skutków brexitu”.

- Chodzi o to, aby ci wszyscy, którzy utracili swoje dochody czy możliwość zarobkowania poprzez wymianę handlową i sprzedaż swoich produktów na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, mogli skorzystać z pewnego wyrównania tych środków finansowych” – wyjaśnił minister.

Jak wyjaśniono, pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na szkolenia związane np. z przebranżowieniem się, udział w targach czy dotarcie do nowych rynków.

RadioZET.pl/PAP