500 plus, 300 plus i zasiłki. GUS wyliczył, ile rocznie kosztują nas transfery socjalne

W 2021 roku miliardy wypłynęły ze wspólnej kasy na rzecz wypłat 500 plus, 300 plus, becikowego czy alimentów z funduszu alimentacyjnego. Główny Urząd Statystyczny przeliczył, ile dokładnie kosztowały podatników konkretne świadczenia.

500 plus i inne świadczenia kierowane do rodzin stały się kluczowym punktem polityki Prawa i Sprawiedliwości. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że 2021 roku, że tylko w ramach świadczeń rodzinnych ze wspólnej kasy do beneficjentów przelano o 2 proc. więcej środków niż w 2020 roku. Świadczenia trafiły łącznie do 1,5 mln osób.

500 plus, 300 plus i zasiłki. 3,5 mln świadczeń trafiło do Polaków

Jak podał GUS, w 2021 r. na same świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 11,0 mld zł, tj. o 213,7 mln zł więcej niż w 2020 roku. 3,5 mln świadczeń trafiło łącznie do 1,5 mln beneficjentów. Najwięcej środków, podobnie jak w 2020 r., przeznaczono na pomoc skierowaną dla osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, które stanowiły 63,4 proc. ogólnej kwoty wydatków. Zasiłki rodzinne pobierało około 679 tys. rodzin. Takie transfery pochłonęły ok 2 mld zł.

fot. GUS

Dodatki do zasiłków (z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania potomstwa lub z tytułu samego urodzenia dziecka) pochłonęły z budżetu łącznie 1,1 mld zł.

Tzw. becikowe, czyli zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, kosztowało w 2021 roku 189,3 mln zł, co stanowiło 1,7 proc. ogółu wydatków na świadczenia rodzinne.

Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom , które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2021 r. wydatki na świadczenia rodzicielskie wyniosły 784,6 mln zł.

Ponadto w ramach 500 plus wydano 39,9 mld zł. Świadczenie Dobry Start, czyli 300 plus pochłonęło z budżetu 1,3 mld zł, zaś łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1 mld zł.

RadioZET.pl/GUS