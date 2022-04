500 plus dla obywateli Ukrainy. ZUS wskazał termin wypłat

500 plus ZUS wypłaci także uchodźcom z Ukrainy. Jak poinformował Zakład, pierwsze wypłaty ruszą w maju bieżącego roku. Pieniądze zasilą konta 318 tys. uchodźców z Ukrainy – poinformował urząd.

500 plus dla obywateli Ukrainy. Terminy wypłat

Przez wojnę w Ukrainie od 24 lutego polską granicę przekroczyło już ponad 2,8 mln uchodźców. Uciekającym przed wojną Ukraińcom przysługuje w Polsce m.in. świadczenie 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, ZUS przyjął już około 318 tys. wniosków na świadczenie rodzinne 500 plus od obywateli Ukrainy.

Odkąd na Platformie Usług elektronicznych ZUS udostępniliśmy możliwość składania wniosków o 500 plus po ukraińsku, zarejestrowaliśmy około 318 tys. wniosków o to świadczenie, obejmujące około 487 tys. dzieci Paweł Żebrowski, ZUS

Każdy rodzic z Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego i uzyskał numer PESEL, może ubiegać się o 500 plus. Świadczenie wypłacane jest na konto bankowe, zatem wnioskodawca powinien wcześniej założyć rachunek w banku. Do złożenia wniosków, np. o 500 plus, niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS.

RadioZET.pl/PAP