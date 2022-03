500 plus dla Ukraińców. Telefony w ZUS urywają się. „850 połączeń jednego dnia”

Infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla uchodźców z Ukrainy działa niemalże bez przerwy. Telefony urywają się, a zainteresowani pytają najczęściej o zasady pobierania świadczeń, w tym 500 plus.

500 plus mogą otrzymać także Ukraińcy, którzy szukają w Polsce schronienia. Przez wojnę za wschodnią granicą do naszego kraju przyjechało już ponad 2 mln uchodźców. Aby ułatwić in nowy start w Polsce, ZUS uruchomił specjalną infolinię w języku ukraińskim i polskim.

Infolinia ruszyła 21 marca i już pierwszego dnia urzędnicy odebrali prawie 850 telefonów. - Dzwoniący na infolinię pytali o warunki pobierania świadczeń z ZUS, najczęściej o 500 plus – mówił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

500 plus i inne świadczenia dla Ukraińców. Ruszyła infolinia ZUS

21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku wojny.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Konsultanci udzielają informacji o świadczeniach rodzinnych, wnioskowaniu o pieniądze z ZUS czy o rejestracji w PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych).

Konsultanci odebrali 845 połączeń, w tym udzielili 637 odpowiedzi w języku ukraińskim i 208 w języku polskim rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak przekazał ZUS, wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.

Większość zainteresowanych pytała o świadczenia, które przysługują obywatelom Ukrainy i warunkach ich otrzymania. Nie brakowało też pytań o terminy składania dokumentów czy zasady rejestracji w PUE ZUS.

Rzecznik ZUS przekazał, że klienci pytali też o sprawy, które są w kompetencji innych instytucji, np. gmin czy banków.

ZUS przypomina, że każdy, kto nie chce czekać w kolejne na infolinii, swoje pytania może skierować do ZUS mailowo. Należy przesyłać je na adres UA@zus.pl.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP/ZUS