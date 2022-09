500 plus dla małżeństw. „Totalna opozycja do warunków ekonomicznych”

500 plus dla małżeństw z 50-letnim stażem – petycja obywatelska w sprawie nowego świadczenia trafiła do Sejmu. - To jest totalna amatorszczyzna w podejściu do problemów społecznych bez ich rozpoznania – stwierdził prof. Julian Auleytner, pomysłodawca programu 500 plus, były prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

500 plus stało się sztandarowym programem społecznym Prawa i Sprawiedliwości. Badania ekspertów pokazały, że jego wdrożenie miało realny wpływ na rozkład głosów w wyborach – gdyby nie pieniądze na dzieci, PiS nie miałby prawdopodobnie większości w Sejmie. W teorii 500 plus miało przyczynić się do zwiększenia dzietności, w praktyce obóz rządzący już oficjalnie stwierdził, że dzięki świadczeniu liczba urodzin spadała wolniej.

Jaki cel miałoby ustanowienie 500 plus dla małżeństw o długim stażu? - Zważywszy na to, że już co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, taka dodatkowa gratyfikacja byłaby jasnym sygnałem, że wspieramy w Polsce małżeństwa - powiedział „Gazecie Wyborczej” jeden z posłów PiS. - To ma jedynie wymiar polityczny. Starsi państwo pójdą głosować na PiS – wyjaśnił money.pl prof. Auleytner.

500 plus dla małżeństw. Pieniądze za 50 lat stażu i dzieci

Małżeństwa z 50-letnim stażem powinny otrzymywać od państwa świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie – taka petycja obywatelska trafiła do Sejmu. W przeciwieństwie do innych programów socjalnych wdrożonych przez rząd, realizacja takiego postulatu nie powinna zbytnio obciążyć budżetu, rząd może więc spojrzeć na pomysł przychylnym okiem.

Ustanowienie świadczenia, jak przyznał anonimowo poseł PiS, byłoby umocnieniem wizerunku partii dbającej o rodziny. Polityk postawił jednak dodatkowy warunek: wsparcie mogłyby dostać tylko małżeństwa, które oprócz 50-letniego staży dochowały się także dzieci.

- To nie ma żadnego sensu ekonomicznego. Przy obecnej inflacji byłoby to przeciwieństwo 500 plus na dzieci. W 2016 roku była deflacja i z niej można było wyjść programami socjalnymi. Dlatego pomysł 500 plus dla małżeństw stoi w totalnej opozycji do aktualnych warunków ekonomicznych. To ma jedynie wymiar polityczny. Starsi państwo pójdą głosować na PiS – ocenił pomysł w rozmowie z money.pl prof. Auleytner.

Były prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej dodał, że emeryci i renciści otrzymują już 13. i 14. emeryturę. - Trzeba się wstrzymać z kolejnymi świadczeniami i poczekać, aż wyklaruje się sytuacja ekonomiczna. Obecnie to licytacja na wydawanie pieniędzy – wytłumaczył sytuację ekonomiczną Polski prof. Auleytner. Ekspert odniósł się także do zastrzeżenia, że 500 zł miałyby otrzymywać tylko małżeństwa, które mają dzieci.

- A co, jeśli im te dzieci poumierały? To jest totalna amatorszczyzna w podejściu do problemów społecznych bez ich rozpoznania. Działa jedynie intuicja: ktoś wymyśli coś głupiego lub mądrego i trzeba to realizować. To jest zupełny brak profesjonalizmu, który pokazuje, jak PiS szasta pieniędzmi na lewo i prawo - stwierdził prof. Auleytner, który powodów ewentualnego poparcia dla pomysłu dopatruje się w innych źródłach.

- Dodatkowe świadczenie 500 plus dla małżeństw seniorów nie wiąże się z ekonomią i gospodarką, tylko z polityką. To jedynie element wyborczy Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził dobitnie ekspert.

RadioZET.pl/money.pl/Gazeta Wyborcza