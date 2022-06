500 plus dla małżeństw. Padła propozycja nowego świadczenia

500 plus dla małżeństw z długim stażem? Do Sejmu wpłynęła obywatelska petycja z wnioskiem o przyznanie dodatkowego 500 plus za staż małżeński. Jak podał „Fakt”, posłowie mają zająć się tą propozycją w czasie wtorkowych obrad.

500 plus to już nie tylko świadczenie na dzieci, które nadało rozpędu karierze polityków Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu ostatnich lat pojawiło się także dodatkowe 500 plus wypłacane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, 500 plus dla niepełnosprawnych czy też 500 plus na wakacje. Na fali popularności nowych świadczeń małżeństwa z długim stażem uznały, że dodatkowe pieniądze dla par mogłyby zachęcić Polaków do związku małżeńskiego.

500 plus dla małżeństw. Petycja o dodatkowe świadczenie

"Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starsza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich" – piszą autorzy petycji.

fot. Petycja w sprawie świadczenia za staż małżeński/Sejm

W propozycji czytamy, by małżeństwa z co najmniej 40-letnim stażem otrzymywały miesięcznie 500 zł.

Niestety dziś małżeństwa nie są w modzie. Par z długoletnim stażem małżeńskim jest wiele, a rokowania na dalsze pożycie są niepewne. Jesteśmy przekonani, że budżet udźwignie takie koszty (…) Składamy wniosek o dodatek dla małżeństw, które są wzorem rodziny czytamy w petycji

Jak dodano „takie wsparcie będzie miało wpływ na rangę małżeństwa, jego trwania i trwałość rodziny”.

RadioZET.pl/"Fakt"