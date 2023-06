500 plus dla pracowników. Ponad milion podatników może skorzystać z ulgi

PIT do zapłaty może być niższy za sprawą ulgi dla związkowców. Każdy, kto opłaca składki na rzecz związków zawodowych, może pomniejszyć podstawę opodatkowania o maksymalnie 500 złotych i w konsekwencji zapłacić niższy podatek. Od stycznia maksymalna wartość tego odliczenia wzrosła o 200 złotych. Kto na tym skorzysta?

500 plus w podatkach nawet dla miliona pracowników

Posłanka Hanna Hill-Piątek w interpelacji adresowanej do resortu finansów zapytała, ile osób w praktyce skorzystało z ulgi dla związkowców. Ci mogą zaoszczędzić na podatku dochodowym w rocznym rozliczeniu, pomniejszając dochód maksymalnie o 500 zł. Jeśli to pracodawca potrąca takie składki z pensji pracownika, to podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Nie są już potrzebne oświadczenia organizacji związkowych.

„Ulga jest zachętą podatkową do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Ulga podatkowa ma zachęcać pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a w konsekwencji przyczynić się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego” – uzasadniał w odpowiedzi na interpelację wiceminister finansów Artur Soboń.

Przedstawiciel resortu finansów dodał, że według danych z PIT-11 złożonych za 2022 r. składki członkowskie na rzecz związków zawodowych podlegające odliczeniu od dochodu zostały pobrane od ponad 1,2 mln podatników. Czy wszyscy uprawnieni skorzystali z ulgi w PIT za 2022 rok? Ministerstwo podało, że „rzeczywisty wpływ przedmiotowej ulgi na wysokość zobowiązania podatkowego, a także poziom jej wykorzystania, będą możliwe do określenia po analizie zeznań podatkowych za ten rok, tj. w drugiej połowie br.”

Podczas konferencji prasowej podsumowującej akcję wysyłki PIT za miniony rok, resort podał, że kwota zwrotów podatku, która trafiła już do podatników przekroczyła 27 mld zł. Z ponad 15,7 mln deklaracji wynikał zwrot podatku, z czego statystyczny podatnik zgarnął średnio 1715 zł.

