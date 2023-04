500 plus dla samotnych. Pieniądze dla młodych, „by wychodzili z domu”

500 plus, ale nie dla rodzin z dziećmi, lecz dla samotnych, by mogli zbudować nowe relacje. „Insider” napisał o pomyśle rządu Korei Południowej. Nawet 338 tys. młodych Koreańczyków, którzy odcięli się od społeczeństwa, będzie mogło liczyć na „aktywizującą” gotówkę.

500 plus dla samotnych. Nowe świadczenie w Korei Południowej

Za nowym świadczeniem przemawiać ma skala samotności wśród młodych. Jak czytamy w portalu, około 338 tys. osób w Korei w wieku od 19 do 39 lat stało się „samotnikami typu pustelnika”. Dane pochodzą ze statystyk tamtejszego Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych.

Celem świadczenia jest skłonienie ludzi do odnowienia związków ze społeczeństwem. Samotni młodzi ludzie, jak argumentowano, zamykają się w domach na długie miesiące lub nawet lata, często kosztem szkoły lub pracy. Pieniądze pomóc mają beneficjentom w wieku od 9 do 24 lat w powrocie do szkoły lub znalezieniu pracy. Co stoi za odcięciem się młodych od realnego świata? Koreański resort wskazał na kilka czynników: stres, przemoc w rodzicie, traumy i ubóstwo. Rządowe statystyki mówią także o depresji, która według danych z 2019 roku, dotknęła już nawet co czwartego Koreańczyka.

W artykule mowa także o zjawisku hikkikomori, które polega na wycofaniu się z życia społecznego. Zespół wycofania społecznego był pierwotnie znany pod nazwą hikikomori, co oznacza „bycie zamkniętym ” w języku japońskim. Zjawisko to charakteryzuje się dobrowolnym odosobnieniem i samotnością.

Aktywizacji społecznej służyć ma zasiłek w wysokości 500 dol. miesięcznie. „Insider” podał, że to część wieloaspektowego programu wsparcia społecznego dla młodzieży, który obowiązuje w Korei Południowej. Ten obejmuje ponadto np. dofinansowanie opieki psychologicznej lub pieniądze na sfinansowanie wstępu na wydarzenia kulturalne.

RadioZET.pl/"Insider"/PAP