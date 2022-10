500 plus dla seniorów w małżeństwie. Ministerstwo odpowiedziało na petycję

500 plus od lat wspiera polskie rodziny, Jarosław Kaczyński stwierdził jednak, że świadczenie nie działa i należałoby go rozszerzyć. Ryszard Terlecki poinformował, że „coś efektownego” dla wyborców rząd ma zaprezentować w 2023 roku. Część Polaków postanowiło przyczynić się do powstania nowego świadczenia, składając w Sejmie petycję w sprawie wsparcia finansowego małżeństw o długim stażu. Do inicjatywy odniosła się w oficjalnym piśmie Barbara Socha, wiceminister rodziny.

500 plus dla małżeństw. Ministerstwo oceniło pomysł

Wnioskiem o 500 plus dla małżeństw złożonym w Sejmie zajęła się Komisja do spraw Petycji. Sprawa została przekazana do oceny do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Oficjalną odpowiedź w sprawie przekazała Barbara Socha.

Wiceminister zgodziła się, że „promocja małżeństwa jest sprawą niezwykle ważną”. Temu celowi według autorów petycji miałoby służyć właśnie świadczenie dla seniorów, którzy w związku małżeńskim pozostają ponad 40 lat.

Socha napisała jednak, że pomysł budzi wątpliwości, gdyż trudniejszą sytuację materialną mają osoby starsze żyjące samotnie. Zgodnie z ideą 500 plus dla małżeństw miało trafiać tylko do par z odpowiednio długim pożyciem, wdowy i wdowcy byliby z takiego wsparcia wykluczeni, a muszą przecież utrzymać się z jednej emerytury czy renty. Małżeństwa mają do dyspozycji dwa takie świadczenia.

O dalsze procedowanie pomysłu na 500 plus dla małżeństw został zapytany przez „Rzeczpospolitą” Jarosław Piechota, szef Komisji do spraw Petycji. Odparł, że „nowe świadczenie mogłoby budzić wątpliwości” ze względu na pomijanie osób samotnych, które także potrzebują wsparcia. Nie bez znaczenia jest także zapewne koszt świadczenia, które przy założeniu wypłacania dla małżeństw z 40-letnim stażem zostało oszacowane na 78 mld zł rocznie. To dwa razy więcej, niż 500 plus na dzieci.

W Komisji pojawił się pomysł, żeby zamiast stałego świadczenia dla małżeństw o odpowiednio wysokim stażu wypłacać jednorazowe nagrody z okazji obchodzenia odpowiednich godów. Taki pomysł pojawił się już w czerwcu, gdy ideę przedstawiła Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, która wprowadziła 500 plus.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita